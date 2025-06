Slavko Vinčić v središču zmede: To ni nogomet, to je nesmiselna šala

Nogometaši londonskega Chelseaja so drugi četrtfinalisti klubskega svetovnega prvenstva. V osmini finala so na maratonski tekmi, ki so jo zaradi nevarnosti neviht in grmenja sodniki za več kot dve uri prekinili, po podaljšku s 4:1 premagali Benfico. V četrtfinalu se bodo pomerili s Palmeirasom, ki je pred tem dobil brazilski dvoboj proti Botafogu.

Približno 20.000 gledalcev bo tekmo v Charlottu, ki jo je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, še dolgo pomnilo. Potem ko je Chelsea v 64. minuti s prostega strela Reecea Jamesa v 64. minuti prišel v vodstvo, je bilo že videti, da se bo tekma končala z 1:0. A v 87. minuti jo je sodnik v skladu z varnostnimi protokoli, ki veljajo v Združenih državah Amerike, če se v radiju 13 km zazna grmenje, prekinil.

Po dveh urah čakanja brez kaplje dežja se je igra končno nadaljevala, in Benfica, ki je bila pred dolgim odmorom bolj ali manj nemočna in jo je reševal predvsem vratar Anatolij Trubin, je v peti minuti sodnikovega dodatka uspela izenačiti z enajstmetrovko. To je Vinčić dosodil po igranju z roko Mala Gusta, uspešno pa jo je izvedel Angel Di Maria, ki se je s tem tudi poslovil od dresa Benfice, saj se vrača v domačo Argentino. Takoj po njegovem golu je bilo rednega dela tekme konec.

S tem pa še ni bilo konec pomembnih odločitev slovenskega sodnika. V drugi minuti podaljška je zaradi drugega rumenega kartona izključil argentinskega napadalca Benfice Gianluco Prestiannija, po kateri je igra Portugalcev povsem razpadla. V razmaku od 108. do 117. minute je prejela tri gole, strelci so bili Christopher Nkunku, Pedro Neto in nato Kiernan Dewsbury-Hall.

Nad prekinitvijo se je jezil tudi Enzo Maresca, trener Chelseaja. FOTO: Paul Ellis/AFP

Kljub zmagi trener Chelseaja Enzo Maresca ni bil najboljše volje: "To ni nogomet, to je nesmiselna šala. Že šest tekem so prekinili, to po mojem mnenju pomeni, da ZDA niso pravi kraj za izvedbo takega tekmovanja."