Odpuščen v Parizu, nagrajen v Londonu

Nemec Thomas Tuchel ostaja trener nogometašev londonskega Chelseaja. V taboru zmagovalcev evropske lige prvakov so danes potrdili, da je Tuchel predčasno podaljšal pogodbo do poletja 2024. Zdaj 47-letni Tuchel je prišel v London januarja in s klubom podpisal 18-mesečno pogodbo.



Nekdanji trener Borussie iz Dortmunda in pariškega PSG je na trenerskem mestu zamenjal Franka Lamparda ter ekipo v prvenstvu popeljal z devetega na četrto mesto, s čimer se je ekipa vnovič uvrstila v Uefino ligo prvakov.



V finalu lige prvakov je Chelsea letos ugnal Manchester City z 1:0. »Boljšega razloga za podaljšanje pogodbe si ne znam predstavljati,« je to pokomentiral Nemec in dodal: »A čaka nas še veliko več nalog in z veseljem zrem proti naslednjim korakom, ki nas čakajo.«

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: