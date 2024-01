Odpustili Mourinha, razmišljajo o klubski legendi

Zgodba slovitega Portugalca v Rimu je končana: Jose Mourinho ni več trener nogometašev Rome! Tako ni na klopi sklenil svoje triletne pogodbe, zadnja bleda predstava proti Milanu (1:3) je prelila rob kozarca in sploh v tej sezoni priljubljenemu klubu iz italijanske metropole nikakor ni šlo po željah. Trenutno 9. mesto na domači lestvici je krepko manj od pričakovanj.

Mourinho je sicer začrtal novo poglavje pri klubu poleti 2021, odtlej osvojil konferenčno ligo, se podpisal pod nastop v finalu evropske lige, predvsem pa pritegnil izjemno zanimanje, tako da so bile tribune kultnega Olimpica redno polne.

Daniele de Rossi sodi med klubske legende. FOTO: Reuters

Besede vodilnih na današnji izredni novinarski konferenci so razkrivale prijaznost in veliko čustev, zaželeli so mu veliko sreče v prihodnje. Naslednika še niso uradno objavili, zadnje napovedi kot tudi glas ljudstva pa razkrivajo, da bo novi strateg rimskih rdečih najbrž Daniele De Rossi. Skupaj s Francescom Tottijem je legenda novejše dobe pri Romi, med navijači je zelo priljubljen, res pa je, da prav veliko trenerskih izkušenj še nima. Vodil je moštvo Spala ter kot tehnični sodelavec pripadal reprezentančnemu štabu.