Odstavil je Dina Skenderja, skoraj bi prehitel Jana Oblaka

Belokranjski nogometni bazen še naprej pridno proizvaja nogometne talente, 17-letni bočni branilec Mitja Ilenič se zadnja tri leta brusi v Domžalah. Z nastopom v dresu mlade reprezentance se je do sedaj najbolj približal rekordu kapetana članske reprezentance Jana Oblaka, ki ga je zvezdnik madridskega Atletica v ekipi do 21 let postavil še pod taktirko Tomaža Kavčiča davnega leta 2009. Ilenič je v nekaj mesecih proslavil več kariernih mejnikov: po prvem nastopu na elitni ravni slovenskega nogometa je tik pred reprezentančnim premorom sledil še zelo odmeven prvi (evro)gol, ki je s klopi Olimpije odnesel nepriljubljenega trenerja Dina Skenderja.