Odvrženi Ronaldov kapetanski trak so prodali za 64.000 evrov

Kapetanski trak portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki ga je nosil na štadionu Rajka Mitića med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Srbijo in Portugalsko (2:2), so na dobrodelni dražbi prodali za 64.000 evrov. Ronaldo si je v sodnikovem dodatku tekme snel kapetanski trak in ga v jezi odvrgel na tla, potem ko je prejel rumeni karton zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku, ki mu ni priznal zadetka, potem ko je Stefan Mitrović izbil žogo iz vrat.



Odvrženi Ronaldov kapetanski trak je pobral lokalni gasilec Đorđe Vukićević, ki je bil kot uradna oseba navzoč na štadionu, in ga ponudil dobrodelni organizaciji za pomoč pri zdravljenju pol leta starega dečka Gavrila Đurđevića iz Kragujevca z diagnozo spinalne mišične atrofije. Njegovi starši potrebujejo 2,5 milijona evrov, zato so javno zaprosili za pomoč vse državljane Srbije.



Kot je danes poročala agencija Tanjug, je trak na dražbi kupilo podjetje Mozzart Bet za 7,5 milijona dinarjev oziroma 64.000 evrov. Dobrodelno dražbo je izpeljala humanitarna organizacija Zajedno za život oziroma Skupaj za življenje.



Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi poziv Cristianu Ronaldu, naj sam odkupi svoj kapetanski trak in tako pomaga obolelemu dečku. Vendar pa se glede na zapise srbskih medijev Ronaldo ni odzval na ta izziv. Že pred tem je televizijski kanal Sportklub na podlagi ogleda posnetkov zagotovil, da gre za izvirni trak.

