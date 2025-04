Ogrevanje Viol za veliki derbi je drago stalo Maribor

Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Matej Brajnik je izrekel kazni po 32. kolu prve lige. Največjo globo je prisodil Mariboru. Ta bo moral plačati 2150 evrov zaradi navijačev, ob tem pa še 400 evrov denarne kazni zaradi nespoštovanja akreditacijskega sistema.

Mariborčani bodo globoko segli v denarnico zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so žaljivo skandirali in prižigali bakle, dodatno pa bodo v Ljudskem vrtu plačali zaradi kršitve predpisov.

Disciplinski organ je oglobil še Celje, Olimpijo, Muro, a je posamična višina globe znašala manj kot 1000 evrov.

Obenem pa je za tri tekme prepovedal igranje igralu Primorja Niku Jermolu »zaradi nasilnega starta« na tekmi v Domžalah in posledičnega rdečega kartona. Celjan Jegor Prucev bo izpustil jutrišnji derbi preložene tekme 25. kola v Kopru.