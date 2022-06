Okrepitvi v Kopru in Celju

Koprski nogometni prvoligaš je danes prek družbenih omrežij sporočil, da bo v novo sezono krenil z okrepitvijo tudi na levem bočnem položaju. Enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja je podpisal 26-letni Slovak Milan Šimčak. Tudi v Celju so se okrepili, saj se je ekipi pridružil mladi reprezentant Mark Zabukovnik.

Koprčani so na Obalo pripeljali Šimčaka, ki je nazadnje nastopal za slovaški prvoligaški klub FK Pohronie, za katerega je v pravkar končani sezoni skupno zbral 32 nastopov.

Medtem pa so v Celju pozdravili prihod 21-letnega Zabukovnika, ki je minulo sezono igral za Radomlje. Mladi slovenski reprezentant je podpisal pogodbo do 30. junija 2025, so sporočili iz celjskega tabora.