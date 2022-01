Okužba preprečila Iličiću nastop v derbiju

Nogometaši Atalante in Interja so se v dvoboju 22. kola elitne italijanske lige razšli z neodločenim izidom 0:0. Za milansko moštvo je nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović branil vso tekmo in se nekajkrat zelo izkazal, medtem ko Josipa Iličića ni bilo v kadru gostiteljev iz Bergama, saj se je okužil z novim koronavirusom.

Atalanta je obračun proti Interju pričakala zelo oslabljena, poleg nekaterih odsotnosti zaradi poškodb je zavoljo okužbe s covidom-19 ob slovenskem asu Josipu Iličiću manjkal tudi Ukrajinec Ruslan Malinovskij. Inter je imel sprva več priložnosti, v 27. minuti pa so bili blizu vodstva, a je po strelu Alexisa Sancheza odlično posredoval Juan Musso v vratih ekipe iz Bergama.

Tudi Handanović se je moral v 48. in 80. minuti zelo potruditi, da je preprečil vodstvo gostiteljev. Najprej je ubranil strel Mattea Pessine, nato pa je veselje preprečil še Luisu Murielu. Milančani bi lahko prišli do treh točk v 89. minuti, a je Danila D'Ambrosia le malo ločilo od zadetka po strelu z neposredne bližine.

Interjeva prednost na vrhu lestvice znaša le dve točki pred mestnim tekmecem Milanom, Atalanta pa je na četrtem mestu. Moštvo iz Bergama ima 42 točk, pred njimi pa so še nogometaši tretjeuvrščenega Napolija (43). Inter s Handanovićem ima 50, Milan pa 48 točk. Atalanti sledi Juventus, ki je zbral 41 točk, a je odigral tekmo več od vodilnih štirih klubov.

Črnigoj in Stojanović odigrala vso tekmo

Nogometaši Venezie so v popoldanskem sporedu gostili Empoli in iztržili neodločen izid 1:1. Benečani so tudi s pomočjo nove okrepitve, Portugalca Nanija, ki je vstopil s klopi, prišli do točke proti Empoliju. Nekdanji igralec Manchester Uniteda in v Italiji tudi že Lazia je v 73. minuti podal za gol Davida Okerekeja, s katerim so domači igralci izničili vodstvo gostov. Ti so namreč prešli v vodstvo v 26. minuti, ko se je med strelce vpisal Szymon Zurkowski.

Pri gostiteljih je Domen Črnigoj odigral vso tekmo, prav tako pri gostih Petar Stojanović, medtem ko je Leo Štulac na igrišče pritekel v 84. minuti.

Na prvi današnji tekmi je Sassuolo doma izgubil z Verono (2:4). Češki vezist Antonin Barak je dosegel kar tri gole za goste. Roma je na prvi večerni tekmi doma po zadetku Sergia Oliveire z 1:0 ugnala Cagliari. Že v soboto je Sampdoria doma izgubila s Torinom (1:2), Salernitana Vida Belca je klonila pred Laziem (0:3), Juventus pa je premagal Udinese (2:0).

Jutri bodo še dvoboji Milan – Spezia, Bologna – Napoli in Fiorentina – Genoa.