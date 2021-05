Olimpija bo prvak s sedmimi točkami, Maribor le z devetimi

Vujadin Savić v dvobojim z mladim Mariborčanom Galom Gorenakom ni imel težav. FOTO: Leon Vidic/Delo



Vombergar zatresel prečko in se poškodoval

Timi Max Elšnik ne najde frome po evropskem prvnestvu do 21 let. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Simon Rožman je tudi igral derbi, po njem pa zvito napovedal: Prvak bo tisti, ki bo osvojil devet točk. FOTO: Leon Vidic/Delo



»Jokerveter« vstopil in zapravil veliko priložnost

Mariborčanom točka v boju za prvaka pomeni manj kot Olimpiji. FOTO: Leon Vidic/Delo



Olimpiji dovolj sedem točk

Streli: 17:6; streli na vrata: 5:3; posest žoge v %: 51:49; koti: 10:4; prekrški: 17:20; menjave: Pavlović-Andrejašič (75, –), Kapun-Ostrc (75, –), Kurež-Pungaršek (61, 6), Vombergar-Perović (25, 5,5); Gorenak-Kronaveter (58, 5), Santos-Matko (58, 5), Klinar-Kotnik (84, –); rumeni kartoni: Kurež (52), Kapun (73); Uskoković (31), Pihler (50), Gorenak (54), Milec (70), Kronaveter (80), Martinović (86); sodnik: Matej Jug (Tolmin) 6,5.

Mura : Bravo 2:2 (2:0)

Štadion Fazanerija, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek) 6,5. Strelci: 1:0 – Mandić (Karničnik, 4), 2:0 – Mandić (42), 2:1 – Nukić (64, 11-m), 2:2 – Brekalo (Žugelj, 86); Mura: Obradović 6, Gorenc 6, Maruško 6, Karničnik 6, Šturm 6, Horvat 6 (od 68. Klepač 5,5), Bobičanec 5,5 (od 75. Maroša –), Ouro 6 (od 46. Kouter 5,5), Kous 6, Mandić 7 (od 75. Pucko –), K. Cipot 5,5 (od 67. Žižek 5,5), trener: Ante Šimundža 6; Bravo: Vekić 6,5, Drkušić 5 (od 55. Kurtović 6), Križan 6, Brekalo 7, Španring 6, Kirm 5,5 (od 60. Ogrinec 6), Maher 6 (od 76. Kancilija –), Trontelj 6, Kramarič 6 (od 76. Žugelj –), Nukić 6,5, Maružin 5 (od 46. Tučić), trener: Dejan Grabić 6,5; streli: 15:9; na vrata: 7:2; posest žoge v %: 44:56; koti: 4:1; prekrški: 19:11.

Gorica : Domžale 2:1 (2:0)

Športni park, sodnik David Šmajc (Predoslje) 6. Strelci: 1:0 – Colley (Vipotnik, 8), 2:0 – Oyewusi (Nkama, 12), 2:1 – Vuklišević (Ibričić, 74); Gorica: Likar 8, Zirdum 6, Kačinari 6 (od 46. Cvijanović 6,5), Colley 7 (od 64. Tomiček 6), Hodžič 6,5, Kavčič 6,5, Oyewusi 7 (od 25. Velikonja 6,5), Paljk 6, Nkama 7,5, Begić 7 (od 79. Mlinarić 6), Vipotnik 6,5 (od 79. Baruca 6), tehnični vodja: Aleksandar Jović 7; Domžale: Mulalić 6, Vuklišević 7, Klemenčič 6, Svetlin 6,5 (od 46. Kolobarić 6), Ibričić 6,5, Kait 6, Markuš 5,5 (od 46. Pišek 6), Šoštarič Karić 6, Podlogar 6, Jakupović 6,5, Vuk 6 (od 85. Saitoski –), trener: Dejan Djuranović 5,5; streli: 12:13; na vrata: 7:4; posest žoge v %: 49:51; koti: 4:8; prekrški: 23:12.

Koper : Aluminij 0:3 (0:2)

Štadion Bonifika, sodnik Dragoslav Perić (Kranj) 5,5. Strelci: 0:1 – T. Pečnik (7), 0:2 – Krefl (24, 11-m), 0:3 – Mujan (9); Koper: Vargić 5,5, Mittendorfer 5,5, Jelić-Balta 5, Žužek 5,5, Dodlek 5,5, Pejić 5, (od 46. Caimacov 5,5), Mišić 5,5, Viler 5,5, Vršič 5,5 (od 46. Barišić 5,5), Palčič 6, Spinelli 5 (od 46. Vekić 5,5), trener: Rodolfo Vanoli 5; Aluminij: Janžekovič 6, G. Pečnik 6 (od 77. Pantalon –), Petek 6, Azemović 6, Bolha 6, Marinšek 6,5 (od 70. Jakšić 6), Krefl 6,5, Prša 6, T. Pečnik 7 (od 77. Čermak –), Flakus-Bosilj 5,5 (od 78. Mujan –), Kadrić 5,5 (od 87. Ploj –), trener: Oskar Drobne 7; streli: 8:8; na vrata: 4:6; posest žoge v %: 54:46; koti: 4:3; prekrški: 10:18.

CB24 Tabor : Celje 0:1 (0:1)

Štadion Rajko Štolfa, sodnik Roman Glažar (Hajdina) 5. Strelec: 0:1 – Vrbanec (8); CB24 Tabor: Rener 5,5, Azinović 5,5, Nemanič 6, Ristić 5,5, Kouao 6, Grobry 5,5 (od 67. Tolić 6), Makoumbo 6,5u, Salkić 6, Sever 6 (od 74. Stare 5,5), Stančič 6, Djalo Aldair 6,5, tehnični vodja: Igor Božič 5,5; Celje: Rozman 7, Kadušić 6,5, Zaletel 6,5, Stojinović 6,5, Brecl 6,5, Benedičič 6 (od 81. Rorič 6), Vrbanec 7, Šporn 6, Božič 6, Kuzmanović 6,5, Sokler 6 (od 65. Dangubić 6), trener: Agron Šalja 6,5; streli: 3:2; na vrata: 3:1; posest žoge v %: 55:45; koti: 5:0; prekrški: 14:15.

Olimpija in Maribora sta se v derbiju 33. kola 1. SNL razšla brez golov. Boljši so bili Ljubljančani, Mariborčani pa so imeli najlepšo priložnost. Točka postavlja v boljši položaj zeleno-bele, ki jim je tri tekme pred koncem prvenstva šel na roko tako sobotni spodrsljaj Mure proti Bravu (2:2) kot nepričakovani poraz Domžal pri zadnjeuvrščeni Gorici.O okusih se ne razpravlja, toda 48. derbi največjih slovenskih tekmecev ni sodil med najokusnejše. »Zaslužili smo si več,« je bil prepričan domači trener. Velja dodati pripombo. Maribor si več kot točke ni zaslužil. V celi sezoni ni niti enkrat premagal Olimpije.V derbiju je Olimpija izgubila šampionsko zmago v prvih desetih minutah. Najprej jes samostojno akcijo poskušal presenetiti s strelom po tleh, nato je mladisprožil volej in zgrešil za nekaj decimetrov,pa zatresel prečko po strelu z glavo s šestih metrov. Olimpija je bila odločnejša in si je želela več, Maribor s postavo za »drugo ligo« in posledično postavitvijo se je pretežno lovil in se v nadaljevanju ujel toliko, da se je lahko z manj stresa kosal z Ljubljančani.Z Vombergarjevo poškodbo v 25. minuti je Olimpija izgubila veliko. »Manjkal je za predložke, za druge žoge,« je priznal kapetan, ki je imel v zadnjih minutah zadnjo veliko priložnost. Toda prosti strel z roba kazenskega prostora, domala z najbolj idealnega položaja po sredini, je poslal visoko na tribuno.»Pri tej razdalji se ne podaja, se pa gotovo bolje strelja,« se je posul s pepelom glavni ideolog ljubljanske igre, v kateri je bilo odločno premalo prefinjenih Ivanovićevih potez.Najmočnejši napadalni adut zeleno-belih se je trudil in vložil veliko moči, toda spomladi mu resnično zelo malo uspeva. Tudi zaradi njegovega manjšega učinka trpi ljubljanska učinkovitost, ki jo je bilo pogrešati.Maribor se je v glavnem poskušal enakovredno kosati. Za kaj več gostujoči trenerni imel orožij, glede na izbor enajsterice in taktiko (je igral v zvezni vrsti), ki je bila podrejena obrambni disciplini in čim manjšemu številu napak. Tudi na igrišču je imel nekaj zelo nerazpoloženih mož, še posebej napadalcaToda dlje, ko so Mariborčani držali »ničlo«, boljše možnosti so imeli. Rožman je imel na rezervni klopi močne adute:. Prva dva je aktiviral po uri igri, toda ... Tudi če ju ne bi, čeprav je imel »Jokerveter« najlepšo priložnost na tekmi po lepi akcijiin. Zmago gostov je meter pred golovo črto preprečil»Vem, vsi bi si želeli še več kakovosti, a bojevitost in želja sta bili na visoki na ravni. V celoti smo prikazali popolno tekmo, nihali od polčasa do polčasa, bile so težave znotraj linij in tudi razumevanja,« je bil kar točen v analizi Rožman, ki se je dotaknil tudi svojega poldrugega meseca na vijolični klopi.»Poskušamo delati na dolgi rok, a brez rezultatskega pritiska ne gre. Pozitivno je, da smo še vedno v igri za naslov. Za navijače bo zanimivo do zadnje sekunde, toda nizanje tekem brez treninga povzroča preveč nihanj.«Bitka za prvaka je še odprta. Mura je izpustila priložnost, da bi proti Bravu postala Celje iz minule sezone, toda še upa. A ima najzahtevnejši razpored, vključno z derbijem proti Mariboru v Ljudskem vrtu v zadnjem kolu in domačim derbijem v predzadnjem kolu proti Domžalam. Na papirju ima najlažji razpored Olimpija. Težje gostovanje jo čaka le v Celju, kjer pa si lahko privošči tudi neodločen razplet, če bo na preostalih dveh tekmah zmagala. Rožman je zvito razglasil prvaka. »To bo tisti, ki bo osvojil devet točk,« je povedal.Toda Olimpijine težave so povezane s poškodbami najbolj izkušenih igralcev. Vombergar bo danes opravil zdravniški pregled, ki bo razkril, v kolikšni meri je načeta mečna mišica,insta se poškodovala že v Domžalah.Druga in v tem trenutku še bolj neprijetna preizkušnja bo polfinalna pokalna tekma, ki jo bodo utrujeni in najbrž zdesetkani Ljubljančani odigrali v sredo v Domžalah.»Smo Olimpija in želimo osvojiti obe lovoriki,« je napovedal kapetan Elšnik, Stanković pa odkrito priznal, da bo moral poseči po igralskih spremembah.