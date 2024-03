Olimpija ga je hitro pozabila, on nje ni

V nadaljevanju preberite:

Bravo ne popušča, tekmuje, meša štrene najboljšim. V bitki za Evropo in za trete mesto diha za ovratnik Mariborčanom, Olimpiji pa je tako rekoč zadal usodni udarec v njenem lovu za Celjem. Za spodrsljaj prvakov (1:1) je bil glavni krivec 22-letni Škofjeločan Jakoslav Stanković, ki se je lansko poletje iz Sežane preselil v Spodnjo Šiško. Sodi v kategorijo hvaležnih igralcev, ki naj bi jih imel najboljši klub v Ljubljani. To si igralci, ki zapolnjujejo »kvoto« domačih fantov in imajo dodano vrednost. Olimpiji bi v pomanjkanju slovenskih igralcev prišel še kako prav, a ker v Stožicah ni šel skozi zadnji selekcijski sito, je v mestnem derbiju zeleno-belim selektorjem pokazal, kaj so izpustili iz rok.