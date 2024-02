Celjan, ki nikoli ni igral za Celje, je zrušil Celje

V nadaljevanju preberite:

Se je Domžalčanom v 23. kolu 1. SNL »zabliskalo«, so prebrodili krizo po štirih zaporednih porazih, so lani poleti ujeli fanta, ki jim bo polepšal sila povprečno sezono? To so vprašanja, ki so jih Domžalčani sprožili po presenetljivi zmagi z 2:1 proti vodilnim Celjanom. V njej je imel eno od glavnih vlog Celjan Lukas Hempt, 18-letni strelec vodilnega gola in tudi zanesljiv adut pri obrambnih nalogah.

Hempt je naredil veliko uslugo zeleno-belim Ljubljančanom, največjim tekmecem Celjanov. Le tri pred tekmo proti Celjanom so bili Domžalčani ob sicer minimalnem porazu v Stožicah povsem nebogljeni.