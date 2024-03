Olimpija ne sledi več Celju, za hrbet ji diha Maribor

V nadaljevanju preberite:

Bitka za prvaka je v zadnjih izdihljajih, saj Olimpija v 27. kolu 1. SNL svoje naloge v mestnem derbiju ni opravila, Celjani svojo in z zvrhano mero šampionske sreče proti zadnjim Radomljanom so. Podprvaki iz minule sezone imajo pred branilci naslova s tekmo več 12 točk prednosti. Vse bližje je bitka za drugo mesto, Maribor se je po spektakularni zmagi proti Kopru približal Olimpiji le še na sedem točk zaostanka.

Celjani šampanjec že lahko hladijo. Srečo je izzval trener Damir Krznar, v 90. minuti je zamenjal desnega bočnega branilca Nejca Ajhmajerja. V igro je poslal hitronogega Rolanda Aaronsa, ki je v drugem delu sezone zbral pičlih 54 minut na štirih tekmah. Toda v naslednjih minutah se je 28-letni Jamajčan spremenil v velikega junaka in najbrž zatrl še zadnja upanja zeleno-belih o tem, da bi lahko ubranili naslov prvaka.

»Neverjetno je, kako smo prejeli gol. V zadnji minuti imamo žogo, jo izgubimo in prejmemo gol. Večje neumnosti ne more biti,« je bentil Zoran Zeljković in še priznal, da so igrali slabo ter da bi nepoznavalski obiskovalec tekme misli, da je Bravo Olimpija.