Olimpija in Celje dobila tekmece tudi iz Španije in Nemčije

Slovenska nogometna kluba Celje in Olimpija sta na današnjem žrebu v Nyonu v Švici spoznala tekmece v glavnem delu konferenčne lige za sezono 2024/25. Celjani se bodo med drugimi pomerili proti Betisu iz Seville in turškemu Istanbul Basaksehirju, Ljubljančani pa proti avstrijskemu LASK Linzu in nemškemu Heidenheimu. Slovenija bo imela prvič v zgodovini dva kluba v glavnem delu tekmovanja katerega od evropskih tekmovanj.

Državni prvaki Celjani so po dveh tekmah v zadnjem krogu kvalifikacij ugnali Pjunik iz Erevana s 4:2 in si prvič v zgodovini kluba zagotovili evropsko jesen. V konferenčni ligi se bodo med 3. oktobrom in 19. decembrom doma pomerili z Istanbul Basaksehirjem, The New Saints in Jagiellonio, v gosteh pa proti Betisu, Vitorii Guimaraesu in Pafosu.

Natančen spored bo znan v soboto

Olimpija je pred polnimi Stožicami v četrtek ugnala Rijeko s 5:0 in s skupnih 6:1 napredovala v svoj drugi zaporedni glavni del tega tekmovanja. Na šestih ligaških tekmah se bo Olimpija jeseni v Stožicah pomerila proti LASK Linzu, Cercle Bruggeu in Larneju, v gosteh pa proti Heidenheimu, HJK Helsinkiju in Jagiellonii. Spored tekmovanja po krogih bo znan v soboto.