Olimpija iskala na Hrvaškem, Maribor na Švedskem

Olimpija in Maribor sta pred spomladanskim delom sezone predstavila novinca. Zeleno-belim se je pridružil že tretji hrvaški igralec v zimskem prestopnem roku, 27-letni vratar Ivan Banić. Nazadnje je bil član HNK Gorica. Za Olimpijo bo branil najmanj do konca leta.

Vijolični so novega člana našli na Švedskem. Obrambno vrsto je po sporzaumnem odhodu z Ilijo Martinovićem in bržkone tudi odhodom jeseni nepogrešljivega Roberta Voloderja, zapolnil 25-letni Max Watson. Osrednji branilec je pogodbo z vijoličastimi podpisal do konca sezone 2023/24.

Max Watson. FOTO: Facebook/NK Maribor

»Ker obstaja možnost, da Robert Voloder ne bo ostal z nami v nadaljevanju sezone, smo se morali odzvati. Max Watson je v zahtevni švedski ligi redno igral in tudi značajsko ustreza našim merilom. V njegovem primeru je šlo za trenutek, ki ga je bilo vredno izkoristiti,« je okrepitev Mariborčanov v zimskem prestopnem roku predstavil športni direktor Marko Šuler.

Watson je nazadnje igral za švedski Mjällby.