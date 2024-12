Belgijci kar štirikrat preluknjali stožiško utrdbo

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v 5. kolu konferenčne lige prvič v Evropi v tej sezoni izgubila v Stožicah in drugič v ligaškem delu. S 4:1 je bil boljši neposreden tekmec za uvrstitev med osem najboljših Cercle Brugge. Gostje so si že v prvem polčasu priigrali tesno prednost, na začetku drugega polčasa pa je Olimpijine upe pokopala izključitev nepremišljenega Charlesa Thalissona. Olimpija si je kljub porazu z 1:4 zagotovila februarski play-off za preboj v osmino finala, medtem ko bo slovenski prvak Celje napredovanje med 24 najboljših in dodatni tekmi za osmino finala po porazu proti ciprskemu Pafosu (0:2) lovil na zadnji tekmi prihodnji četrtek (19. t. m.) Celjani bodo gostili valižanski The New Saints, Olimpija bo gostovala pri Jagiellonii na Poljskem.