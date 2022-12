Olimpija lahko mirne volje kupuje in prodaja

V nadaljevanju preberite:

Olimpija gre v novo leto z odlično tekmovalno popotnico prvega mesta z zajetno prednostjo pred tekmeci in brez strahu, da bi prišel v veljavo sklep disciplinskega sodnika (DS) o prepovedi registracije novih igralcev. Komisija za pritožbe pri Nogometni zvezi Slovenije je namreč že konec prejšnjega meseca ugodila njeni pritožbi, zaradi česar so se sklepi DS razveljavili in vrnili v ponovno odločanje.

Kot je znano, je disciplinski sodnik pri NZS Boštjan Jeglić izrekel kazen prepovedi registracije dveh zaporednih prestopnih rokov zaradi dobrih 250.000 evrov neporavnanih obveznosti do devetih nogometašev in plačila kazni 19.000 evrov.