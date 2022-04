Olimpija le ujela Zagrebčana iz Ukrajine

Olimpija je izkoristila priložnost, ki jo je sprožil ruska vojna agresija na Ukrajino, in se okrepila z obetavnim hrvaškim obrambnim zveznimi igralcem Nevenom Đurasekom. Ta je bil do začetka vojne eden od najpomembnejših igralcev za velikanoma Šahtarom in Dinamom Kijev tretjeuvrščenega v ukrajinskem prvenstvu Dnipra.

Trener moštvo iz Dnepropetrovska je nekdanji trener Celja Igor Jovićević. Đurasek je prišel v Ukrajino kot posojen igralec zagrebškega Dinama. V tej sezoni je do prekinitve prvenstva igral na vseh osemnajstih tekmah.

Svetovna in evropska nogometna zveza sta nogometašem, ki so igrali v Ukrajini in Rusiji, omogočili, da do 7. t. m. lahko še prestopijo v drug klub.