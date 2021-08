Olimpija lovi podvig sredi Atlantika, Domžale na severu

20 milijonov evrov velja na trgu ekipa Santa Clare , v kateri je 17 tujcev, 6,7 milijona € ekipa Olimpije.

Dolgo potovanje na atlantsko otočje

Trener Dejan Đuranović (desno) je sinoči opravil generalko na štadionu Rosenborga. FOTO: Facebook NK Domžale



Partizan in Rennes?

inše vedno zastopajo slovenske barve pod dežnikom Uefe in gojijo možnosti za kaj več v evropski sezoni 2021/22. Tekmeca iz Ljubljanske kotline bosta igrala na tujem, zato bi označili za njun uspeh kakršen koli »aktiven rezultat« pred povratnima tekmama, ki bosta naslednji teden v Domžalah in Ljubljani.Bomo videli, kakšno popotnico si bosta zagotovila Olimpija in Domžale. Ljubljančani na krilih zmagovito končanega derbija z Mariborom kipijo od samozavesti, četudi vedo, s kom bodo imeli opraviti na Azorskih otokih.je predstavnik portugalskega prvenstva, zadnjo sezono je končala na šestem mestu, v njej pa mrgoli pravih in naturaliziranih Brazilcev.»Dobro smo jo spoznali in analizirali njihovo igro, čaka nas najmanj enako zahteven izziv kot pred nekaj dnevi z Mariborom. Marsikaj bomo morali ponoviti z derbija, vemo tudi, česa ne smemo početi. Pričakujem, da bomo vsako tekmo boljši, to bo tudi nujno za pozitiven rezultat na Azorih. Naš cilj je rezultat, ki bi nas ohranil v igri v Stožicah,« si želi trener Olimpije. Aktiven rezultat bi bil denimo tudi poraz z golom razlike, neodločen rezultat bi bilo treba zgrabiti z obema rokama.Ljubljančani so se včeraj zbrali v Stožicah ob 7. uri, na atlantski otok so prileteli ob 15. uri po slovenskem času (13.00 po lokalnem). Sinoči so opravili generalko in optimistično pričakujejo svoj naslednji evropski izziv.čuti utrujenost, nihče med zmaji pa ni poškodovan, tudi »Toni«je nared za igro.Domžale bodo igrale povratno tekmo natančno 48 ur prej kot Olimpija (torek in četrtek ob 20.00), toda dotlej je še dolga pot, česar se zaveda tudi njihov trener. »? Gre za najuspešnejši klub na Norveškem, ki premore organizirano ekipo. Ima izkušenega trenerja, ki je bil danski selektor. Pogumno moramo kreniti od prve minute, poskušali bomo opraviti kaj več prek posesti žoge. Čim manj jim moramo dovoliti. Vem, da bodo prišle naše priložnosti, njihove pa moramo preživeti,« je ocenil domžalski trener.Oba kluba bi si v primeru napredovanja zagotovila spektakel. Olimpija bi se v zadnjem situ pomerila z boljšim iz dvobojavs.(nekdanji klub Sava Miloševića), Domžale bi pristale na. Gotovo bi lahko šteli za uspeh slovenskega nogometa, če bi uspel načrt enemu od njiju, popoln izkupiček bi mejil na pravi podvig.