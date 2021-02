Olimpija na Ivanovićev pogon švignila mimo Maribora

Tudi z rokoborskimi prijemi so se Sobočani spoprijemali z najboljšim Ljubljančanom Đorđejem Ivanovićem. FOTO: Leon Vidic/Delo

77

je številka, ki jo ima na majici Đorđe Ivanović in prav v tej minuti je dosegel prvi gol proti Muri.

Ante Šimundža ni skrival slabe volje. FOTO: Leon Vidic/Delo



Maribor ni stoodstoten, zato ni prvi

V Domžalah je bil Alexandru Cretu junak Maribora, v Ljudskem vrtu pa osmoljenec, ki ga je zasenčil otrok Maribora pri Bravu Sandi Ogrinec. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



Gorici gre vse bolje

Enajsterici

Strelca: 1:0 – Ivanović (77), 0:2 – Kurež (Ivanović, 79); streli: 13:4; na vrata: 3:1; posest žoge v %: 45:55; koti: 3:4; prekrški: 12:12; menjave: Perović-Kurež (66., 6,5), Fink-Boakye (66., 6,5), Ostrc-Kapun (66., 6,5), Vombergar-Sešlar (88, –); Kous-Karničnik (67., 5,5), Pucko-Horvat (73., 5,5), Antolin-Filipović (82., –), Klepač-K. Cipot (82., –); rumeni kartoni: Pungaršek (36); Antolin (42), Maruško (45), Kouter (87). Maribor : Bravo 1:1 (0:1) Štadion Ljudski vrt, Bojan Mertik (Odranci) 7. Strelca: 0:1 – Brekalo (Ogrinec, 21), 1:1 – Pihler (Kolmanič, 67); Maribor: Jug 7, Santos 6, Peričić, Pihler 6, Kolmanič 6, Vrhovec 6, Cretu 5,5, Repas 6, Požeg Vancaš 6 (od 88. Bajde), Mlakar 5, Matko 5 (od 64. Tavares 6), trener: Mauro Camoranesi 5,5; Bravo: Vekić 6,5, Španring 6, Brekalo 6,5, Drkušić 6, Kurtović 6, Žinko 6, Ogrinec 6,5 (od 74. Kirm –), Kramarič 6, Maružin 6 (od 74. Kancilija –), Nukić 6, Tučić 5,5 (od 90. Križan), trener: Dejan Grabić 6; streli: 16:7; na vrata: 4:5; posest žoge v %: 67:33; koti: 9:7; prekrški: 16:15. Gorica : Koper 2:1 (1:0) Športni park, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana) 7. Strelci: 1:0 – Velikonja (Širok, 15), 2:0 – Begić (Mavretič, 49.), 2:1 – Spinelli (Guberac, 72); Gorica: Marjanović 6,5, M. Kavčič 6, Mevlja 6, T. Kavčič 6,5, Širok 7, Grudina 6,5, Mavretič 6,5, Cvijanović 6,5 (od 83. Tomiček –), Begić 7 (od 68. Paljk 6), Šehić 6,5 (od 83. Hodžić –), Velikonja 7,5 (od 60. Vipotnik 6), trener: Aleksandar Jović 6,5; Koper: Vargić 5,5, Jozinović 5,5 (od 75. Viler –), Rajčević 5,5, Žužek 5,5, Palčič 5,5, Guberac 5,5, Knežević 5,5 (od 66. Dodlek 6), Barišić 6 (od 55. Stevanović 6), Vršič 5 (od 55. Caimacov 5,5), Krajinović 5,5 (od 65. Spinelli 6,5), Mulahusejnović 5, trener: Miran Srebrnič 5,5; streli: 8:10; na vrata: 4:5; posest žoge v %: 51:49; koti: 3:3; prekrški: 19:17. Celje : Domžale 0:2 (0:1) Arena Z'dežele, sodnik David Šmajc (Kranj) 6,5. Strelca: 0:1 – Klemenčič (2), 0:2 – Vrbanec (64., avt); Celje: Rozman, Vego (od 41. Martis), Zaletel, Stojinović, Kadušić, Rorič (od 88. Benedičič), Vrbanec, Novak, Kuzmanović, Kerin (od 69. Matjašič), Dangubić (od 69. Sokler), trener: Jiri Jarošik 5,5; Domžale: Mulalić, Sikošek, Šoštarič Karič, Vuklišević, Klemenčič (od 83. Adamov), Husmani, Pišek, Svetlin (od 83. Käit), Jakupović, Ibričić, Kolobarić – (od 12. Podlogar 6, od 90. Markuš –), trener: Dejan Đuranović 7; streli: 10:5; na vrata: 4:1; posest žoge v %: 55:45; koti: 6:5; prekrški: 11:18. CB24 Tabor : Aluminij 1:1 (0:1) Štadion Rajko Štolfa, sodnik Dragoslav Perić (Kranj) 7. Strelca: 0:1 – G. Pečnik (38), 1:1 – Balde (Stančić, 62.); CB24 Tabor: Koprivec 6,5, Nemanič 6, Azinović 6, Briški 6, Kouao 5,5 (od 65. Salkić 6), Mihaljević 5,5, Tolić 5,5 (od 58. Krivičić 6), Makombou 6,5, Sever 6 (od 58. Stančič 6,5), Balde 7, Rovas 6 (od 76. Ndzengue 6), tehnični vodja: Igor Božič 6; Aluminij: Janžekovič 6, Azemovič 6, Petek 6, Ploj 6, T. Pečnik 6,5 (od 76. Mujan 7), Kim 5,5 (od 76. Kranjc 6), Prša 6 (od 63. Čermak 5,5), Flakus Bosilj 6,5 (od. 82. Pantalon 5,5), G. Pečnik 7, Đerlek 5,5 (od. 46 Bolha 6), Kadrić 6, trener: Oskar Drobne 6; streli: 6:10; na vrata: 5:5; posest žoge v %: 54:46; koti: 8:4; prekrški: 17:18.



Pari 22. kola: Maribor – Celje, Bravo – Koper, Mura – Gorica (vsi 20. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Aluminij – Olimpija (oba 21. t. m.); tekma 20. kola: Aluminij – Celje (17. t. m.).

Olimpija je v derbiju 21. kola 1. SNL premagala Muro z 2:0 in se zavihtela na vrh lestvice. Zelo ji je pomagal Maribor, ki je bil tudi proti Bravu precej raztresen in je z drugim neodločenim izidom letos zapravil že štiri točke. Povsem pa se je ponesrečila prva tekma novega trenerja Celjaa. Prvak je izgubil proti Domžalam, ki so po drugem porazu Kopra zaostrile bitko za Evropo. Zadnjeuvrščena Gorica se je Aluminiju približala le na dve točki.Mož odločitve v Stožicah je bil. Najboljši igralec Olimpije s št. 77 na dresu je 77 minut čakal na priložnost, da v preigravanju ena na ena obrnein akcijo začini še z golom. Privlačno akcijo je zaključil z leve strani, z »driblingom« v sredino in diagonalnim strelom. Soboški vratarje bil nemočen. Brez moči je bil tudi dobri dve minuti pozneje, ko je Ivanović na levi strani opravil še zin s predložkom omogočil, da je z glavo zabil svoj prvi gol v 1. SNL.Zanimivo, 19-letni zasavski Ljubljančan je bil tretji nogometaš, ki je minuli konec tedna prvič zabil gol v 1. SNL. V soboto ga je dosegel 17-letni igralec Gorice, včeraj v Sežani pa še prav tako 17-letni član Aluminija»Đorđe je kakovosten nogometaš. Vsak je lahko enkrat najboljši igralec tekme, ampak največ zaslug ima moštvo,« je v ospredje porinil ekipo Olimpijin trener. Ljubljančan se po dveh zmagah ni prepustil evforiji.»Bili smo le za kanček boljši. Moštveni duh je najpomembnejši, zato sem ponosen na fante in da sem del te zgodbe. Ne bom pa pritiskal na njih, hočem le, da so osredotočeni na vsako tekmo,« je še povedal Stanković.Mura je bila, kot je prepričan trener, vsaj enakovredna. »Poraz je previsok. Naša težava je v tem, da se nam na tekmah ne izidejo odločitve. Olimpija je kakovostna, a v ničemer ni bila boljša. Razen pri prvem golu, ko je bil odločilen igralec s potezo več, pri kateri smo bili brez moči, ni bila nevarna,« je bil razočaran poraženec.»Če igramo stoodstotno, smo najboljši v državi, če ne ...,« je vrgel kost trenerpo še eni neprepričljivi predstavi Mariborčanov. Še drugič so lovili zaostanek.Dva nogometaša sta bila osmoljenca v Ljudskem vrtu: domžalski vijolični junaksi je pri gostujočem golu privoščil neodgovorno napako, ki si je profesionalec njegovega kova ne bi smel dovoliti ali si reči ''se zgodi''. Pri podaji iz kota je bil nepozoren in je izpustil, da je s šestih metrov z glavo matiral vratarja. Gostujoči nesrečnež je bil. V 89. minuti je v dvoboju iz oči v oči z najzanesljivejšim Mariborčanom Ažbetom Jugom žogo že poslal mimo njega, a je zadel le vratnico.»Z zmago bi se približali boju za Evropo. A tudi točka ni slab izkupiček. Z načrtom, ki smo ga imeli pred tekmo, smo si ustvarili dovolj priložnosti za zmago,« je po peti točki v drugem delu sezone dvignil glavo trener Brava Dejan Grabić. Načrt je bil preprost: čvrsta in disciplinirana obramba!Vijolične privržence pomirjas. »Vse je v glavah. Če bomo osredotočeni, potem bomo prvaki,« je prepričan najboljši klubski strelec v zgodovini.So na Bonifiki po dveh porazih znova šteti dnevi trenerju? Pred tednom dni so bili Koprčani zelo ambiciozni, tudi o boju za naslov prvaka je po tihem razmišljal prvi mož kluba, zdaj je le vprašanje, kako bo ocenil stanje duha v moštvu, ki ima širino in kakovost, nima pa hitrosti. Proti Gorici je bila prav ta ena od podrobnosti, ki je razlikovala primorska tekmeca.»Ni bilo dovolj dobro za zmago. Za neodločeno morda, ampak v tem trenutku nimamo sreče,« je o razpletu primorskega derbija povedal Srebrnič.Aluminij, ki je v Sežani celo bil v vodstvu, lahko v sredo znova pobegne Gorici na pet točk prednosti. V preloženi tekmi 20. kola bo gostil Celje. In kaj je bilo usodno za prvaka proti Domžalam? Gol že v drugi minuti branilca. A zmaga je terjala hud davek. Prvi strelec Domžal Dario Kolobarić je zaradi poškodbe stegenske mišice tekmo končal že po ducatu minut.