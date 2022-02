Olimpija po zmagi nad Muro še bližje Mariboru

Nogometaši Olimpije so v zaostali tekmi 17. kola Prve lige Telemach premagali Muro z 1:0 (1:0), edini gol je že v 8. minuti zabil Nardin Mulahusejnović, toda na žalost gostov v lastno mrežo. Po dveh mesecih premora se nadaljuje slovensko državno prvenstvo, spomladanski del pa sta odprla kandidata za naslov, Olimpija in branilka naslova Mura, ki je na gostovanjih pri zeleno-belih nazadnje slavila zmago pred 18 leti. Slednjo po odhodu Anteja Šimundže vodi Damir Čontala, ki po novem med drugimi ne more več računati na Žana Karničnika in Amadeja Marošo.

Tudi v Ljubljani je po prevzemu kluba Adama Deliusa po zgledu prejšnjih praks Milana Mandarića, ta se bojda vključuje v projekt ženskega kluba Olimpija, prišlo do številnih kadrovskih sprememb, toda zasedba Dina Skenderja je prvo spomladansko nalogo opravila dovolj dobro za zmago, ki jo je približala vrhu, kjer sta Maribor in Koper, obenem pa jo v prihodnje čaka še zaostala tekma z Domžalami. Mura ostaja peta z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom.

Prva liga Telemach, 17. in 21. kolo:

Olimpija : Mura 1:0 (Mulahusejnović 8., avt.)

Domžale – CB24 Tabor Sežana (sobota, 15)

Celje – Koper (17.30)

Mura – Bravo (nedelja, 15)

Olimpija – Maribor (17.30)

Aluminij – Radomlje (ponedeljek, 17.30)

Ljubljančani so povedli že v osmi minuti

Ljubljančani so povedli že v osmi minuti, ko je po prostem strelu z leve strani z glavo lastno mrežo zatresel Nardin Mulahusejnović. Zeleno-beli so tudi sicer odločneje začeli tekmo in v 14. minuti je streljal še Mustafa Nukić, na mestu pa je bil novi vratar Mure Marin Ljubić, ki je prvi vratar črno-belih po še trajajočih zdravstvenih težavah Matka Obradovića.

Trenerja Dino Skender in Damir Čontala sta se pozdravila pred tekmo. FOTO: Leon Vidic

Največja neuradna zimska okrepitev Mure Luka Bobičanec, ki je manjkal večji del jesenskega dela, je pri Muri poskusil v 16. minuti, toda po odhodu Nejca Vidmarja prvi čuvaj mreže pri Olimpiji Ivan Banić – slednji je deloval zelo solidno – je žogo preusmeril v kot. Malce pozneje je Klemen Šturm žogo z devetih metrov poslal čez gol. Potem pa je ritem malce padel, so pa po pol ure po prvi menjavi morali poseči domači, poškodovanega branilca Gorana Milovića je zamenjal Marcel Ratnik.

V zaključku znova rahlo boljši vtis pustila domača zasedba

Almedin Ziljkić je bil nato naslednji pri domačih, ki je sprožil proti golu, a bil malce premalo natančen, do konca polčasa pa ne enim ne drugim ni uspelo posebej nevarno ogroziti tekmeca. Zato pa je že po pol minute nadaljevanja pred vratarja Mure prišel Ivan Prtajin, a je prvi dobro posredoval, malce pozneje pa je Ziljkić spet za malo zgrešil cilj. Na drugi strani je v 54. minuti zadetek Mulahusejnovića na golovi črti preprečil Mario Kvesić.

Prihod nogometašev obeh ekip. FOTO: Leon Vidic

Eden sedmih zimskih Olimpijinih novincev Prtajin je v 55. minuti prišel sam pred Ljubića, toda malce z desne streljal točno vanj, tako kot Svit Sešlar v 63. minuti. Kmalu po vstopu v igro je pri Muri nase opozoril Mitja Lotrič, toda tudi on meril preveč po sredini. Neuspešen je bil tudi Bobičanec v 71. minuti. V zaključku tekme je znova rahlo boljši vtis pustila domača zasedba, ki je imela nekaj polpriložnosti, ob tem pa brez posebnih preglavic nadzorovala tekmo.