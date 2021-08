Olimpija ponižana in le še druga v glavnem mestu

V nadaljevanje preberite:





Koprskim in šišenskim nogometašem Brava gre tako dobro, da bi lahko streljali tudi miže in zadevali v polno, česar pa po derbijih 6. kola 1. SNL ne bi mogli reči za Mariborčane in zeleno-bele Ljubljančane. Na Bonifiki so bili vijolični tudi v drugem derbiju videti kot vajenci, pogrnili so drugič na šestih tekmah in prvo mesto na prvenstveni lestvici prepustili Koprčanom. Ti imajo celo tekmo manj in prvega zasledovalca v Bravu, ki je Olimpiji zadal še en udarec in je bil prepričljivi zmagovalec mestnega dvoboja. Bo Savo Milošević še trener Olimpije?