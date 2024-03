Olimpija ali Celje? Zeleno-beli v obrambo naslova le z zmago

V nadaljevanju preberite:

Dvoboj za prvaka na severu Ljubljane bo zasenčil preostale tekme 24. kola 1. SNL, ki sta ga včeraj v Kidričevem odprla Aluminij in Mura. Olimpijin trener Zoran Zeljković je našel najmočnejših enajst, vsekakor premore še 12. igralca, 13., 14. ... in zamisel, da bi rad imel vse v svojih rokah. Tudi njegov kolega Damir Krznar ni brez »orožij«, eno ali dve v primerjavi s porazom v Domžalah bo znova lahko uporabil. Vrača se Žan Karničnik, najbrž tudi Denis Popović. Celjani so na spomladanskih gostovanjih pokazali neučinkovitost. Nigerijec Sunday Adetunji je jalov. Ampak tudi ljubljanske »devetice« (Lucas Pedro, Admir Bristrić, Ivan Durdov) so streljali s praznimi naboji. Toda kje bi se utegnila odločati bitka, po kateri bo imel zmagovalec šampionsko držo.