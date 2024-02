Olimpija je tekmovalna in pragmatična, Celje pa je napadalno vseh 90 minut

V nadaljevanju preberite:

Skoraj 500 tekem v 1. SNL združuje Miho Šporarja (222) in Damijana Romiha (262). Nekdanja tekmeca, soigralca in vrstnika (51) profesionalno resda nista več vpeta v nogomet, a jima ne uidejo niti najmanjše podrobnosti, ko gre za Olimpijo ali Celje. Ljubljančan in Šentjurčan sta pred derbijem predstavila svoja pogleda na sobotni dvoboj vodilnih v Stožicah.

Olimpija je pod taktirko trenerja Zorana Zeljkovića ujela ritem. »Trener je uglasil tekmovalnost in pragmatičnost. Ne dopušča razpada sistema in nadzoruje igro,« je Šporarjev pogled. Celjani so pod Damirjem Krznarjem utrdili napadalno podobo. »V Sloveniji le Celjani zmorejo 90 minut napadanja, Ljubljančani so jim najbližje.«