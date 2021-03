Olimpija s prvim strelom zatresla mrežo in ušla slabemu Mariboru

Timi Max Elšnik je bil bojevit, ustvarjalen in pravi kapetan v za Olimpijo zelo zahtevni tekmi proti prvaku Celju, ki mu ne steče in ne steče. FOTO: Leon Vidic/Delo

Celjski trener Jiří Jarošík (levo) s svojimi pomočniki še ni našel izhoda iz krize. FOTO: Leon Vidic/Delo



Maribor po Mauru: učinkovit, soliden, slab

Saša Gajser je lahko zaskrbljen. FOTO: Jure Banfi

14

točk od 18 so letos osvojili Domžalčani, ki so v drugem delu sezone najboljši



Zvita Mura, sijajne Domžale, neučinkoviti Tabor

Dejan Đuranović je Domžale zavihtel v vrh. FOTO: Jure Eržen/Delo

enajsterici

Strelec: 1:0 – Perović (Elšnik, 37); streli: 11:9; na vrata: 2:3; posest žoge v %: 44:56, koti: 2:8; prekrški: 12:10; menjave: Perović-Vombergar (79, –), Valenčič-Ćorić (79, –), Kapun-Ostrc (79, –), Ivanović-Kurež (79, –), Andrejašič-Maksimenko (89, –); Kerin-Božić (61), Benedičič-Dangubić (72, –), 6); rumeni kartoni: Delamea Mlinar (70), Boakye (84), Frelih (85); Martis (2), Benedičić (23), Sokler (61), Božić (90); Kronaveter (89), Podlogar (20); trener Olimpije: Goran Stanković 6,5; trener Celja: Jiří Jarošik 5,5.

Gorica : Maribor 1:1 (1:1)

Športni park, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika) 7.

Strelca: 0:1 – (od 82. Hodžić –), Nkama 7, Mavretič 7 (od 90. Tomiček –), Šehić 6 (od 82. Kačinari –), Begić 6,5 (od 64. Velikonja 6), Colley 7 (od 64. Vipotnik 6), pomočnik trenerja: Florijan Debenjak 6,5; Maribor: Jug 6,5, Klinar 6,5, Martinović 6, Peričić 6 (od 46. Uskoković 6), Kolmanič 6, Vrhovec 6,5 (od 59. Cretu 6), Pihler 6, Repas 6 (od 60. Kotnik 6), Kronaveter 6 (od 59. Tavares 6), Mlakar 6,5, Matko 7 (od 80. Santos –), pomočnik trenerja: Saša Gajser 6; streli: 10:13, na vrata: 3:4; posest žoge v %: 48:52; koti: 1:4; prekrški: 6:17.

Mura : Aluminij 2:0 (1:0)

Štadion Fazanerija, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana) 6,5.

Strelca: 1:0 – Kouter (Pucko, 30), 2:0 – Bobičanec (76); Mura: Obradović 6,5, Šturm 6,5, Lovrić 6, Gorenc 6 (od 60. Maruško 6), Karničnik 6,5, Kouter 6,5, Ouro 6,5 (od 85. Kozar), Pucko 7 (od 85. K. Cipot –), Klepač 6 (od 70. Bobičanec 6,5), Žižek 6, Maroša 6 (od 70. Kous 6,5), trener: Ante Šimundža 6,5; Aluminij: Janžekovič 6,5, Azemović 6 (od 81. Jauk –), Petek 5,5, Jakšić 6, Krefl 5, Pantalon 5,5, Bolha 5,5 (od 67. Kim 5,5), Čermak 5,5 (od 81. Marinšek –), Mujan 5,5 (od 37. T. Pečnik 5,5), Krajnc 6, Flakus Bosilj 5, trener: Oskar Drobne 6; streli: 9:11, na vrata: 5:6; posest žoge v %: 46:54; koti: 1:3; prekrški: 12:19.

Koper : Domžale 0:2 (0:1)

Štadion Bonifika, Nejc Kajtazović (Kranj) 7.

Strelca: 0:1 – Vuklišević (Käit, 17), 0:2 – Ibričić (33); Koper: Vargić 5,5, Rajčević 5,5, Žužek 5,5, Knežević 6, Mišić 5,5 (od 76. Krajinović –), Caimacov 6, Pejić 6 (od 88. Viler –), Stevanović 5,5, Dodlek 6 (od 88. Jelić Balta –), Barišić 5,5 (od 56. Spinelli 5,5), Mulahusejnović 5,5, trener: Rodolfo Vanoli 5,5; Domžale: Mulalić 7,5, Sikošek 7, Šoštarič Karič 7, Vuklišević 7,5, Žinič 7 (od 81. Klemenčič –), Husmani 6,5 (od 56. Pišek 6,5), Käit 7 (od 87. Markuš –), Ibričić 7,5, Svetlin 7 (od 87. Martinović –), Jakupović 7, Kolobarić 6,5 (od 46. Podlogar 6,5), trener: Dejan Đuranović 8; streli: 9:22, na vrata: 6:11; posest žoge v %: 45:55; koti: 8:13; prekrški: 21:15.

CB24 Tabor : Bravo 0:0

Štadion Rajko Štolfa, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek) 6.

CB24 Tabor: Koprivec 6,5, Ristić 6,5, Nemanič 6, Azinović 6, Salkić 6,5, Mihaljević 6,5, Grobry 6 (od 59. Krivičić 6), Makoumbou 6,5, Sever 6 (od 70. Tolić 6), Djalo 6,5 (od 78. Rovas 5,5), Ndzengue 6 (od 59. Stančič 6), tehnični vodja: Igor Božič 6; Bravo: Vekić 7,5, Španring 6, Križan 6, Drkušić 6, Kurtovič 6, Žinko 6, Ogrinec 6, Kramarič 5,5, Nukić 6,5, Kirm 6 (od 73. Kancilija 6), Tučić 6, trener: Dejan Grabić 5,5; streli: 13:7, na vrata: 6:3; posest žoge v %: 52:48; koti: 5:1; prekrški: 13:13.



Vrstni red strelcev: 10 – Mulahusejnović, 9 – Ivanović, Kolobarić; podajalci: 8 – Nukić, 6 – Vršič, Repas.



Pari 26. kola: Bravo – Aluminij, Domžale – Mura (oba 10. t. m.), CB24 Tabor – Olimpija, Celje – Gorica, Maribor – Koper (vsi 11. t. m.).

Nogometaši Olimpije so se vrnili na vrh prvenstvene lestvice. V 25. kolu so izkoristili spodrsljaj Maribora v Novi Gorici (1:1) in z minimalno zmago proti prvaku Celju velikemu tekmecu ušli za dve točki. S prvim neposrednim strelom proti celjskim vratom je bil strelec gola, vrednega tri točke,po odlični akciji kapetana. Ligaško bitko za prvaka je zaostrila Mura, v ozadju pa neustavljivo prodirajo v drugem delu sezone najboljši Domžalčani, ki so v Kopru dosegli že četrto letošnjo zmago.Z izjemo dveh, treh akcij Olimpija in Celje nista uprizorila paše za oči. Perovićev gol je bil eden od lepših trenutkov tekme s številnimi tehničnimi napakami, a solidnim ritmom. Celjani so bili prvi polčas slabi in jalovi, v drugem pa boljši, a še naprej jalovi. Po najlepši akciji na tekmi so zatresli vratnico.»Zadovoljen sem z izidom, z igro pa ... V drugem polčasu smo bili podrejeni, v prvem pa zelo dobri. Celjani so kakovostni, sem pa zadovoljen z izvedbo nove taktične postavitve. Uigravali smo jo ves teden. Zmagali smo. Imamo še eno postavitev, zato da se lahko prilagajamo tekmecem,« je za televizijo Slovenija ocenil domači trener, gostujočije klonil še petič.»Izgubili smo in ne moremo biti srečni. Igrali smo veliko bolje kot na prejšnjih tekmah. Le eno zmago potrebujemo za samozavest in lažje nadaljevanje,« je povedal Čeh.Napadalni Maribor, kot ga v svoji kampanji obljublja vršilec dolžnosti trenerja in kandidat za stalno službo trenerja, si je privoščil prvi resnejši spodrsljaj po »noči dolgih nožev« pred dvema tednoma in menjavi. Proti Gorici, proti kateri Maribor ni oddal niti ene točke na zadnjih šestih gostovanjih in na katerih je zabil kar 23 golov – 4:0, 3:1, 3:0, 6:0, 3:0, 4:2. Lahko bi bilo še slabše. Učinkoviti zmagi v Sežani (4:0), solidni igri in neodločenemu izidu (1:1) z Olimpijo bi novi vijolični športni voditelji lahko dodali še poraz.Le prestrašenemu, nekdanjemu Mariborčanu, in ne najbolj spretnemuse lahko zahvalijo, da v zadnjih sekundah niso bili še ob točko. Ta je bila več kot dovolj po tem, kar so vijolični pokazali proti vse prej kot slabim Goričanom. Ti so spet imeli več smole s sodniškimi odločitvami, ki so neposredno vplivale na končni razplet. Mariborčani so gol (z bližine po odbitku) zabili po akciji, v kateri je bil podajalecvidno v nedovoljenem položaju. Goričanom so zaradi ofsajda, ki ga najbrž ni bilo, razveljavili gol za vodstvo z 2:1 (strelcu izenačujočega gola Gambijcu).Iskreni Gajser ni skrival razočaranja. »Do vodstva smo igrali dobro, imeli nadzor, potem pa smo počeli nekaj, česar se nismo dogovorili. Preveč je bilo podaj nazaj, ni bilo igre naprej. Glede na prikazano je točka zadovoljiva, a z razpletom nisem zadovoljen. Prej razočaran,« je razmišljal Gajser, ki bo v nadaljevanju šampionske bitke ob Olimpiji moral upoštevati še najmanj na enega tekmeca, če ne kar dva.Prvi je Mura, ki navkljub ne prav blestečim, a pragmatično uspešnim predstavam drži korak z vodilnim dvojcem, drugi so v drugem delu prvenstva odlični Domžalčani. Sobočani so v Fazaneriji z zvito taktiko prilagojeno slabim igralnim razmeram premagali neugodni Aluminij. Ta na zadnjih treh gostovanjih v Murski Soboti ni izgubil in tudi v soboto je bil aktivnejši, a jalov. Sobočanom je do obeh golov pomagalo slabo igrišče, pri prvem jesicer sijajno podal z leve strani za šesti ligaški gol, a pred tem je na zamrznjenem delu igrišča spodrsnilo gostujočemu branilcu, pri drugem golupa se je žoga po strelu z 20 m odbila tik pred vratarjemin ga ukanila.Ne odlični, sijajni so bili Domžalčani v derbiju za Evropo proti Koprčanom. Že pred njim so imeli najboljši izkupiček v drugem delu sezone, po njem so ga še izboljšali. Osvojili so 14 točk od 18, toda prav na Bonifiki, kjer so bili jeseni povsem nemočni, so uprizorili najboljšo letošnjo predstavo. Le v uvodnih minutah so se tresli, potem pa leteli po igrišču, nizali priložnosti, strele in do odmora prek spretnega štoperjain razpoloženega 35-letnega veteranadosegli dva gola, ki sta zadostovala za deseto zmago. Koper ni bil slab, toda prepočasen za navito domžalsko zasedbo.»Bili smo odlični, od vratarja, ki nas je v pravem trenutku reševal, do vseh drugih. Lahko bi zmagali še z višjo razliko,« je pošteno povedal domžalski trenerBravo je v Sežani reševal in rešil vratar