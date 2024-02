Olimpija se je ustavila šele po štirih golih v mreži Aluminija

V uvodnem dvoboju 23. kola 1. slovenske nogometne lige je Olimpija v gosteh gladko ugnala Aluminij. Na koncu je semafor kazal izid 4:0 (3:0) v njeno korist.

Čeprav so Ljubljančani na 15 prejšnjih gostovanjih v Kidričevem doživeli kar osem porazov, so tokrat že v prvem polčasu odločili tekmo v svoj prid. K tretji zaporedni zmagi na Aluminijevem igrišču je velik delež prispeval kapetan zeleno-belih Timi Max Elšnik z dvema goloma in asistenco.

Zeleni so v tretji minuti prišli do prve priložnosti na tekmi, vendar je nekdanji Aluminijev nogometaš Marko Brest zgrešil cilj s strelom iz obrata. V 15. pa so prešli v vodstvo, ko je po podaji Davida Sualeheja z leve strani z glavo zadel Timi Max Elšnik.

Raul Florucz je v 18. minuti podvojil prednost Olimpije, potem ko je zadel s približno desetih metrov nekoliko z desne strani, žogo je poslal v nasprotni kot Aluminijevih vrat. Olimpija je še naprej imela dogajanje pod nadzorom, v 44. minuti pa je svoj drugi gol dosegel Elšnik, ko je iz bližine unovčil podajo Jorgeja Silve z desne strani.

V 62. minuti je sodnik pokazal na enajstmetrovko za Olimpijo, vendar je bil Nemanja Motika pred tem v prepovedanem položaju. So pa gosti povišali svojo prednost na 4:0 v 65. minuti. Elšnik je podal vtekajočemu Brestu, ta pa je z 18 metrov z lepim strelom zatresel mrežo domačega moštva.

Malce pozneje je Vall Janković, ki je po dolgem času dobil priložnost v Olimpijini članski zasedbi, za malo zgrešil cilj, v 77. minuti pa je z razdalje dobro sprožil Motika, vendar je zadel prečko.

Prva liga Telemach, 23. kolo:

Sobota

Aluminij – Olimpija 0:4 (Elšnik 15., 44., Florucz 18., Brest 65.)

Nedelja

Rogaška – Maribor 13.00

Domžale – Celje 15.00

Mura – Kalcer Radomlje 17.30

Ponedeljek

Bravo – Koper 15.00