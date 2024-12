Po veseli jeseni na obzorju veseli marec

V nadaljevanju preberite:

Žreb parov v »play-offu« konferenčne lige za osmino finala je Olimpiji in Celju namenil premagljiva tekmeca: Ljubljančani bodo v dvoboju z banjaluškim Borcem favoriti, izhodišče Celjanov proti v zadnjih petnajstih letih najboljšemu ciprskemu klubu Apoelu, pri katerem je prvi vratar nekdanji slovenski reprezentant Vid Belec, pa je izenačeno. Prvi tekmi bosta 13. februarja v Banjaluki in v Celju, povratni pa 20. februarja v Ljubljani in Nikoziji.

Pričakovanja v taboru zeleno-belih pred žrebom v Nyonu so bila domala plebiscitarna: »Borac, hočemo navijaško veselico v Banjaluki in spektakel v Ljubljani.« Želje nogometašev in vodstvene garniture, še bolj pa navijačev, so se uresničile. Kar so želeli, so dobili, ušli so zimskemu potovanju na Islandijo, ušli so neugodni tekmi na umetni travi, ušli so potovalnim naporom, ušli so še neugodnemu tekmecu Vikingurju.

Celjani se niso mogli izogniti Ciprčanom. Drugi možni nasprotnik je bil Pafos, ki jih je v 5. krogu KL premagal z 2:0. Jesen so zaokrožili z 21. mestom in so bili med petimi klubi s po sedmimi točkami najboljši.