Celje brez zavor, Olimpija z bučno podporo v Banjaluki (V ŽIVO)

Slovenski nogomet ima v spomladanskem delu tekmovanj ne enega, temveč kar dva predstavnika, tako Olimpija kot Celje pa imata lepe možnosti za preboj v osmino finala konferenčne lige. Prvo tekmo bo Celje odigralo doma in izzvalo Apoel z Vidom Belcem v vratih, Olimpija pa v Banjaluki (21.00) pričakuje nogometni praznik proti Borcu.

Kako se bodo na Cipru odrezali Žan Karničnik in soigralci? Foto Leon Vidic

Jesenski del konferenčne lige je bil za Olimpijo zelo uspešen, zmaji so bili do zadnjega celo v igri za neposredno uvrstitev v osmino finala, državni prvaki iz Celja so šele v zadnjih minutah izvlekli preboj v dodatne kvalifikacije. Nasprotnika sta premagljiva, Apoel ni naivno moštvo in bi Celju, ki je v rezultatski krizi, lahko povzročal preglavice.

Albert Riera je po porazu na štajerskem derbiju znova dvignil veliko prahu z izjavami po tekmi, počasi Špancu že teče voda v grlo, z zmago proti Ciprčanom bi pomiril razgrete strasti.

Medtem Olimpija nadaljuje s formo, ki jo je kazala jeseni, v državnem prvenstvu so zmaji nazadnje na Bonifiki ugnali Koper (2:1), junak je bil z golom in asistenco estonski napadalec Alex Tamm, ki je pozimi prišel v Ljubljano in kaže velik potencial. S podaljšanjem pogodbe s prvim zvezdnikom Raulom Floruczem so navdušili navijače, ki so se množično odpravili na pot v Republiko Srbsko.

Proti Banjaluki je del navijačev odšel že v sredo, večina pa v konvoju več kot 10 avtobusov in številnih osebnih vozil danes. Na mestnem štadionu v Banjaluki, ki bo poln do zadnjega sedeža, pričakujejo okrog 1000 slovenskih navijačev.