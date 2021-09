Olimpija želi prvič v tej sezoni skočiti na vrh lestvice 1. SNL

1. SNL, 11. kolo:

Mariborčani so se v štajerskem derbiju vrnili v šampionsko bitko, v kateri bodo prihodnji konec tedna lovili tudi veliko tekmico. Ta se lahko prvič v sezoni samostojno zavihti na vrh lestvice že drevi v Stožicah, ko bodo v edini današnji tekmi 11. kola v Stožicah gostovali zadnjiJutrišnji spored tekem se bo začel v Kidričevem, nadaljeval v Domžalah, končal pa z derbijem med prvakom Muro in vodilnim Koprom v Murski Soboti. V ponedeljek bodo Celjani iskali pot iz krize proti Sežancem in trenerju, ki jih je popeljal do edinega naslova prvaka –danes:Olimpija – Radomlje (20.15)nedelja:Aluminij – Bravo (15)Domžale – Maribor (17)Mura – Koper (20.15)ponedeljek:Celje – Tabor Sežana (17)