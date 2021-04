Olimpiji se je računica izšla le delno

Timi Max Elšnik je bil med vidnejšimi v Olimpijinem moštvu in je z lepim golom tudi preprečil presenečenje v Stožicah. FOTO: Jure Eržen/Delo



Zeleno-beli se z desetimi niso branili

ℹIgralec 27. kola je postal Christos Rovas

Najboljši v 27. kolu: 5 – Christos Rovas (CB24 Tabor), 4 – Nemanja Jakšić (Aluminij), 3 – David Adam (Koper), 2 –Timi Max Elšnik (Olimpija), 1 – Ažbe Jug (Maribor).

Vrstni red: 28 – Đorđe Ivanović (Olimpija); 20 – Dare Vršič (Koper); 14 – Jan Repas (Maribor), 12 – Timi Max Elšnik, 11 – Andres Vombergar (oba Olimpija), Aljoša Matko (Maribor), 10 – Mustafa Nukić (Bravo), Tamar Svetlin (Domžale), Maks Barišič; 8 – Mihail Caimacov (oba Koper), Andrija Filipović (Mura), Filip Dangubić (Celje), Damjan Vuklišević (Domžale).

Olimpija : Bravo 1:1 (1:1)

Štadion Stožice, brez gledalcev, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana) 7.

Strelca: 0:1 – Trontelj (Kramarić, 28), 1:1 – Elšnik (Perović, 36); Olimpija: Frelih 6,5, Korun 6,5, Savić 6, Delamea Mlinar 5,5 (od 89. Maksimenko –), Fink 6, Kapun 5,5 (od 61. Pungaršek 6), Elšnik 6,5, Andrejašič 4,5, Perović 5,5 (od 61. Ostrc 6), Vombergar 5,5 (od 89. Boakye –), Ivanović 6, trener: Goran Stanković 6; Bravo: Vekić 7, Drkušić 6,5, Križan 6,5, Španring 6, Kurtović 6, Kirm 6 (od 90. Maružin –), Žinko 6, Trontelj 7 (od 45. Matko), Kramarič 6, Tučić 5,5, Nukić 6, trener: Dejan Grabić 6,5.

Streli: 12:8; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 52:48; koti: 8:4; prekrški: 14:6.



Dejanu Grabiću žal, da ni treh točk

Martin Kramarič je imenitno podal pri prvem golu Šiškarjev. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ni veliko manjkalo do presenečenja v Stožicah v ljubljanskem derbiju, v zadnji, zaostali tekmi 27. kola 1. SNL in zadnji tretje četrtine prvenstva. Bravo je bil enakovreden tekmec in v zaključku tekme z igralcem več v položaju, ko bi lahko matiral Olimpijo.je imel zaključno žogo, toda 1:1 je vendarle realen izid. S točko so zeleno-beli povečali prednost pred Mariborčanom na dve.Tretji mestni derbi v sezoni velja začeti pri koncu, v 81. minuti.se je iztrgal iz objema, ni mu pa ušel. Olimpijin branilec ga je kot zadnji mož v domači obrambi ustavil s prekrškom. Sodnikje zapiskal in prekršek označil na rob kazenskega prostora, Andrejašiča pa izključil. Zeleno-belim je odleglo, tudi če bi sodnik prekršek pomaknil v kazenski prostor in pokazal na belo točko, najbrž ne bi sprožil večjih protestov domačih nogometašev. Igra desetih proti enajstim ni spremenila siceršnje podobe na igrišču. Olimpija je bila za malenkost podjetnejša, nevarnejša pač ne.Mustafa Nukić je bil veliki osmoljenec zaključnega dela tekme, v 85. minuti je opravil vse, a neoviran je streljal visoko prek vrat z 12 metrov. To je bila najlepša priložnost v drugem polčasu, ki je v sodnikovem podaljšku prinesla še dve zanesljivi obrambi gostujočega vratarja. Prvi vratar mlade reprezentance je bil eden od junakov, potem ko je v zadnjih sekundah prvega polčasa iz bližine ubranil strelTudi oba gola v sicer zanimivi tekmi, a z vidnim pomanjkanjem sape, sta sodila v rubriko privlačna. Šiškarji so prvi zadeli, po dolgi podajije Andrejašiču ušel, zamujal je tudiin mladi bočni branilec je iz bližine z zvitim strelom med nogama premagal. Izenačenje je bilo hitro. Olimpijin kapetanje po kratki podajiprefinjeno žogo porinil med nogama, nato pa z 18 metrov silovito streljal polvisoko v desni kot Bravovih vrat. Vekić se je raztegnil, kolikor se je le mogel, a je bil prekratek.»Tudi v zadnji vrsti smo razvijali igro, prihajali smo do priložnosti,« je o igri gostov povedal veteran in nekdanji reprezentant. Domači kapetan Elšnik je priznal, da po dolgi odsotnosti ni bilo še dovolj sape.»Poznal se je dolg odmor. Zdaj bo treba ujeti tekmovalni ritem. Treh točk nismo osvojili, ampak tudi s točko smo lahko zadovoljni,« je povedal zvezni igralec, ki ga je trener– njegova bilanca je zdaj po štiri zmage in neodločeni izidi – dopolnil: »Občutki so mešani, ob polčasu bi lahko imeli tudi gol prednosti. V drugem smo več tvegali, ampak realno je razplet pravičen. Nadaljevanje bo še vznemirljivo, tekme se bodo vrstile ena za drugo.«Trener Bravaje obžaloval, da odlična taktična izvedba ni bila nagrajena z zmago. »Odlično smo bili postavljeni v napadu, zlahka smo prihajali na nasprotnikovo polovico. Izpolnili smo načrt, saj smo raztegnili prostor med zvezno vrsto in obrambno linijo. Manjkala nam je le konkretnost. V drugem smo imeli še, tri, štiri čiste priložnosti. Res mi je žal, da nismo osvojili vseh treh točk.« Državno prvenstvo se bo nadaljevalo s tekmami 28. kola. Prvi bosta že v petek.