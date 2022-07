Olimpiji se je spet ponudil Mandarić, toda klub ni naprodaj

V nadaljevanju preberite:

Zapletena in občasno tragikomična vsakdanjost Olimpije v športni in širši javnosti vzbuja vrsto vprašanj, pomislekov in celo zgražanj. Kako umiriti razmere in zgledno izpeljati tranzicijo kluba pod taktirko nemškega poslovneža Adama Deliusa, je izziv tudi za njegovega najtesnejšega sodelavca – izvršnega direktorja Igorja Barišića. Nanj se je vsulo največ ostrih strelic iz dela navijaških vrst, zato je v pogovoru za Delo pojasnil delovanje kluba v ustvarjalnem kaosu. Najodgovornejši mož v organizacijskem delu kluba je razkril podrobnosti zapleta v Luksemburgu, povedal tudi, zakaj se je razšel z nekdanjim prijateljem Mladenom Rudonjo. Kdo je že pokazal zanimanje za prevzem Olimpije?