Olimpijin polom na legendarni Kantridi odmeva

Podobno kot pri nas so bili tudi ljubitelji nogometa v hrvaški soseščini zadovoljni ob razpletu petkovega reprezentančnega večera v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Tako kot naši aduti proti Malti (4:0) so bili hrvaški nogometaši prepričljivi na Cipru (3:0). Toda še posebej je bilo veselo na Reki – tam je namreč domače moštvo v prijateljskem dvoboju ugnalo Olimpijo kar s 6:1 (2:0).



Tokrat ni šlo le za običajno tekmo v pripravljalnem obdobju ob prekinitvi domačega prvenstva, temveč za vrnitev nogometašev Rijeke na njhovo legendarno Kantrido, prav poseben štadion tik ob morju pod mogočno skalnato steno. Objekt resda razžira zob časa, potreboval bi temeljito obnovo, Rijeka pa zdaj igra na sodobni Rujevici, kjer se je z njo pred štirimi leti sedanji slovenski selektor Matjaž Kek veselil prvega in doslej edinega naslova državnih prvakov za ta klub.



Toda domača navijaška skupina Armada je posebej čustveno povezana s Kantrido, zato enkrat na leto, jeseni ob ligaškem premoru zaradi reprezentančnih nastopov, za svoje nogometaše pripravi tekmo, ki jo pospremi spektakularna podoba z glasnim navijanjem in ognjemetom. In v takšnem ozračju so gostitelji pred 5000 gledalci odpihnili Olimpijo kar s s 6:1, udarni junak je bil trikratni strelec Josip Drmić, sicer dolgoletni švicarski reprezentant. Edini gol za zmaje je dosegel Tail Lamine, Ljubljančani so sicer nastopili v naslednji postavi: Vidovšek, Nukić (od 64. Kujović), Fink (od 80′ Kosić), Boakye, Kompan (od 80. Fogec), Petrov (od 46. Lamine), Špehar (od 46. Kurež), Andrejašić, Korun, Tomić (od 64. Kapun), Djalo (od 64. Bončina).

