Igralci in trenerji se bojujemo v bitki za preživetje

Aleš Arnol, 40-letni Škofjeločan s stalnim bivališčem v Radovljici, nekaj dela dobro: pod njegovo taktirko je Bravo v minuli sezoni 1. SNL osvojil četrto mesto in se prvič uvrstil v Evropo. Tudi letos je tekmovalen, konkurenčen in trden član peterice najboljših.

V slovenski ligi je zaznati trend pomlajevanja med trenerji. Morda ne po letih, temveč po stažu v 1. SNL.

V tujini v najmočnejših ligah ta trend traja že nekaj časa. V Angliji je, na primer, trener Brightona 31-letni Nemec Fabian Hurzeler, ki je St. Pauli popeljal v Bundesligo. Nemški selektor Julian Nagelsmann je med najbolj prepoznavnimi v mlajšem rodu trenerjev. Da, zadovoljen sem, da imajo klubi tudi pri nas več poguma in zaupajo mlajšim trenerjem, in sem zelo srečen, če je trener tudi uspešen.

Nemška nogometna šola je bila vaše trenersko vodilo. Kako vas je sploh zaneslo v trenerski posel?

V Škofji Loki, kjer sem igral nogomet, sem sočasno ob študiju prava treniral tudi otroke. V zadnjem letniku sem prekinil študij, ker sem se osredotočil tudi na delo v domačem podjetju, hkrati pa me je 'pavza' še bolj povlekla v trenerski posel. Sčasoma so se mi odprle nove možnost delovanja v trenerstvu. Imel sem srečo, da sem imel odličnega mentorja Milana Miklaviča (nekdanji uspešen klubski trener in pomočnik Matjaža Keka v njegovem prvem mandatu, op. p.). On mi je odprl pot, še posebej na nemško govorno območje, spoznaval sem delo v mlajših reprezentančnih selekcijah, v katerih sem tudi deloval in se dodatno dopolnjeval, tako da sem v Avstriji spremljal priprave različnih klubov in trenerjev. Podrobno sem spoznal, kako so se v Nemčiji lotili razvoja strokovnega kadra.

Ko govorimo o raznolikosti profilov trenerjev, v ospredju so trenerji z velikim igralskim slovesom. Kako, na primer, vidite Realovega trenerja Carla Ancelottija?

Njegova največja odlika je obvladovanje slačilnice. Je nesporno odličen v tem, kako jo vodi. Izjemno prilagodljiv je glede na to, kakšen igralski kader ima na voljo ...