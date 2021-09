Opravičilo trenerja Tottenhama, ki za Muro napoveduje izboljšave

Po dvoboju na štadionu Emirates, kjer domuje osovraženi tekmec Tottenhama, ki je svojim bližnjim sosedom zabil tri gole v prvem polčasu, se je Nuno Espirito Santo posul s pepelom. Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang in Bukayo Saka so zadeli v prvih 34 minutah tekme, kar je nov rekord vročih obračunov severnega Londona. Gol Son Heung Mina v 79. minuti ni bil nič več kot obliž na rane gostujočih navijačev, ki so bili lahko tudi v drugem polčasu razočarani nad predstavo svojih ljubljencev.



Nuno je tekmo začel z vezistoma Dele Allijem in Tanguyjem Ndombelejem, a ju že ob polčasu zamenjal. Slaba priprava na drugo tekmo skupinskega dela konferenčne lige z Muro, ki v London prihaja po presenečenje, medtem ko bodo domačini po uvodnem remiju z Rennesom (2:2) na čelu s svojim novim portugalskim strategom že pod precejšnjim pritiskom navijačev in medijev.

Lloris: Razbili so nas

»Slabo sem se odločil. Nisem sprejel pravih odločitev. Ne želim pa nič dlje kot to. To je moja odgovornost. Vse, kar imam za povedati, bom povedal igralcem, med nami. Mi smo namreč tisti, ki moramo težave rešiti,« je povedal Nuno. »Imam sporočilo (za navijače, op. a.). In to je, da smo razočarani, ker je bila danes za vse nas posebna tekma, za naše navijače, mi pa nismo dosegli standardov, ki si jih zaslužijo. Zato je moje sporočilo: obljubljam, da bomo to poskušali popraviti. To je sporočilo, ki ga lahko prenesemo z besedami. Nato sledi delo. Kar pričakujem in kar si želim, je povsem drugačna naslednja tekma.«



Vratar Tottenhama in francoske reprezentance Hugo Lloris je priznal, da jih je veliki rival »razbil«. To je že tretjič zapored, da so Spursi na tekmi premier league prejeli tri gole, kar se jim ni pripetilo od leta 2003.



»Povsem smo izgubili nadzor v prvem polčasu. Razbili so nas in nato smo se dobro odzvali. Jezi te in zelo si razočaran. To je trenutek, ko moramo držati skupaj in iti naprej. Igralci so bili pripravljeni, a izgubili smo nekaj nadzora. Izgubili smo ravnovesje na sredini igrišča. Ko prejmeš tri gole v treh tekmah premier league, težav ne moreš skriti. A smo profesionalni. Do konca je še veliko in moramo ostati mirni,« je menil Lloris.

