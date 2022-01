Ostrostrelec iz Švice je Olimpijina hrvaška okrepitev št. 5

Petindvajsetletni in 189 centimetrov visoki hrvaški nogometni napadalec Ivan Prtajin je Olimpijin peti zimski novinec: po Robertu Mudražiji, Marinu Pilji, Ivanu Baniću in Mariu Kvesiću. Prišel je iz Švice, kjer je v zadnjem letu in pol nosil dres kluba Schaffhausen, za katerega je igral 56 tekem in odsegel 25 golov ter sedem podaj.

V prvem delu sezone 2021/22 je na 18 ligaških tekmah v polno meril devetkrat, kar ga ta hip uvršča na drugo mesto lestvice najboljših strelcev švicarske drugoligaške konkurence.

V prejšnji sezoni, v kateri je igral pod vodstvom zdajšnjega švicarskega selektorja Murata Yakina, je končal kot tretji najboljši strelec druge švicarske lige, potem ko je zabil 14 golov.

Prtajin, ki je v preteklosti igral tudi za hrvaško mladinsko reprezentanco, je kariero začel pri Primorcu iz Biograda in jo nadaljeval pri zadrskem klubu Arbanasi. Po koncu osnovne šole in selitvi v Zagreb je tam igral za NK Trešnjevka in NK Zagreb, leta 2014 pa je postal novi član italijanskega prvoligaša Udineseja.

Predsednik Olimpije Adam Delius želi tekmovati na pošten način. FOTO: Leon Vidic/delo

V Vidmu je nastopal za mladinsko ekipo, za katero je na 49 tekmah dosegel 22 golov. Po vrnitvi nazaj domov je igral tudi za Hajduk in Dugopolje, pred odhodom v Švico se je mudil še na Nizozemskem pri klubu Roda JC Kerkrade, so zapisali pri Olimpiji.

Predsednik Olimpije Adam Delius je sicer v pogovoru za spletno stran pojasnil kadrovsko strategijo kluba, s katero so v zimskem prestopnem roku pripeljali bolj ali manj zgolj tuje nogometaše.

»Kar zadeva nakupe, smo takoj ob prihodu sprejeli odločitev, da za začetek Olimpija ne bo kupovala oziroma podpisovala pogodb z nogometaši prvoligaških nasprotnikov. To bi v začetni fazi našega vodenja kluba vodilo le do nezadovoljstva, nemira in slabe volje, kar bi po mojem mnenju vplivalo tudi na športni uspeh. Spoštujemo vse slovenske klube. Z njimi želimo tekmovati na pošten način,« je povedal Delius.