Osvojil srce Guardiolove hčerke

»Dele Alli in Maria Guardiola sta bila videti povsem zaljubljeno, kot da svet okoli njiju sploh ne obstaja in kot da bi bila na medenih tednih« pravi očividec, ki je v baru na vrhu neke zgradbe v središču Londona zapazil nogometaša Tottenhama in hčerko trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiole. Zveznemu igralcu londonskega kluba v letošnji sezoni ne gre od nog, saj je v stranski vlogi na rezervni klopi, zabil ni niti zadetka, in je, kako prikladno, z 20-letnico ljubimkal na klopi v baru. Sicer pa je bilo med sezono premier league govora tudi o tem, da ga bo Tottenham zaradi slabe forme prodal prav ... v Manchester City.



Študentka Maria sicer živi v Londonu in je ena od treh otrok, najstarejši, ki jih ima Guardiola z ženo Cristino Serra. O romanci z nogometašem pa mladenka sicer prijateljem pravi, da sta le prijatelja. Allija je sicer pred meseci zapustilo dekle Ruby Mae, s katero se je sicer že enkrat razšel. Prelestna lepotica je kot razlog prekinitve razmerja navedlo, da jo je Tottenhamov igralec utrujal s svojim razvajenim vedenjem, predvsem jo je jezilo, da je v prostem času preveč igral ... računalniške igrice!



