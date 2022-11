Ovaduhi in priliznjenci so vsepovsod

V nadaljevanju preberite:

V moštvenih športih je nadpovprečne hitro prepoznati, mroda hitreje še špiclje, ki iz slačilnice nosijo skrivnosti. Olimpijina slačilnica jih ima celo več. Špiclji so vsepovsod in morda jih je najlažje odkriti po njihovih značajskih navadah. So priliznjenci in se dobrikajo. Kdo od zeleno-belih ustreza opisu, najbolje ve Španec. Gorje mu, če jih ne najde, še bolj, če ne najde (ali nima) zaupnika, svoje podaljšane roke na igrišču. Sicer pa menim, da trenerji pri zmagah in zaupanju raje računajo na jezne fante.