Drama v Københavnu: Eriksen se je zgrudil, nato so ga oživljali

Nesrečni nogometaš je bil buden že, ko so ga na nosilih odnesli z igralne površine. FOTO: Friedemann Vogel/Reuters

Tekma 1. kroga skupine B evropskega prvenstva med Dansko in Finsko v Københavnu je prekinjena. Zvezdnik danske ekipese je namreč v 43. minuti zgrudil na zelenico, nezavesten z izbuljenimi očmi je obležal na tleh. Nogometaš je pri izvajanju avta dobil žogo, nihče ga ni oviral, bil je povsem sam, ko se je naenkrat zrušil. Zdravniki so mu nudili pomoč, nato so Danca po približno 10 minutah oživljanja, tudi z elektrošokom, na nosilih, zakritega s pokrivali, v spremstvu zdravnikov odnesli s stadiona. Eriksen naj bi po pričanju očividcev ob odhodu na nosilih pomahal, zdravniki pa so šokiranim gledalcem v znak optimizma dvignili palec.Občinstvo na stadionu Parken, zbralo se je okrog 25 tisoč gledalcev, je nesrečnemu nogometašu v znak podpore namenilo velik aplavz. Zdravniki se borijo za njegovo življenje, soigralci so v solzah in molijo za njegovo zdravje. Gledalci so vseeno dobili napotke, naj ostanejo na stadionu. Evropska nogometna zveza Uefa in danska zveza sta sporočili, da so Eriksena že prepeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje je stabilno, je buden. O usodi tekme naj bi odločili ob 19.45, trenutno potekajo pogovori z danskimi in finskimi predstavniki zvez.