Pagliuca v bran Handanoviću: Želijo le zvaliti krivdo na nekoga

Samirju Handanoviću prva tekma v izločilnih bojih lige prvakov ne bo ostala v najlepšem spominu. Inter je doma izgubil z Liverpoolom (0:2), ki je slovenskega vratarja premagal v zaključku drugega polčasa. Najprej je po podaji iz kota z glavo zadel rezervist Roberto Firmino, nato pa je v enem naslednjih napadov strel Mohameda Salaha lahko Ljubljančan, tudi po zaslugi sicer ves večer odličnega Milana Škriniarja, zgolj s pogledom.

A to ni bilo dovolj, da se ne bi na družabnih omrežjih začela ostra analiza predstave 37-letnega vratarja, ki bo v prihodnji sezoni v Kameruncu Andreju Onanaju dobil veliko konkurenco.

»Morda si (navijači, op. a.) zaradi poraza le želijo zvaliti krivdo na nekoga,« je o kritikah dejal legendarni čuvaj mreže Interja in italijanske reprezentance Gianluca Pagliuca.

»Dolga obdobja smo prevladovali in spet dokazali, da lahko Inter igra s komerkoli,« je bil zadovoljen Škriniar v pogovoru za Sky Sport Italia. »Storili smo tisto, kar smo morali in za kar smo se pripravljali pred tekmo. Tako je bilo kot proti Realu, če ne pospraviš žoge v mrežo, te bodo vrhunski klubi slej kot prej kaznovali prek standardnih situacij in točno to se nam je spet pripetilo.«

Džeko: Odhajamo z visoko dvignjeno glavo

Tudi napadalec Edin Džeko je pohvalil soigralce: »Manjkala je le zmaga. Tako dobro smo igrali 65 minut, imeli priložnosti in eni najboljših ekip v Evropi nismo dovolili ničesar,« je nekdanji napadalec Manchester Cityja povedal za Amazon Prime Italia. »Škoda je prejeti gol iz kota, običajno je to naša močna plat. A če proti takšnim ekipam ne izkoristiš priložnosti, te bodo prej kot slej kaznovale. Odhajamo z visoko dvignjeno glavo, saj vemo, da smo dali vse od sebe. Povratna tekma? Do konca bomo poskušali, rezultat gotovo ni pozitiven, a najprej se moramo osredotočiti na serie A, nato pa bomo videli.«

Trener črno-modrih Simone Inzaghi je v predstavi svojega moštva videl svetlo prihodnost. »Upajmo, da se ne bomo vsakič pomerili z Liverpoolom!« je bil kljub porazu dobro razpoložen Inzaghi. Liverpool je sicer v skupinskem delu dvakrat premagal tudi mestnega rivala AC Milan in se s stoodstotnim izkupičkom prebil v osmino finala, kamor je Inter napredoval z drugega mesta iz skupine z madridskim Realom, Šahtarjem iz Donecka in Šerifom iz Tiraspola.

»Vesel in ponosen sem na ekipo, žal v našem najboljšem obdobju igre nismo bili nagrajeni z golom, ki bi si ga zaslužili, nato je Liverpool zadel po prvi polovični nepozornosti z naše strani. Gotovo smo si zaslužili več, a to je dobra napoved za prihodnost. Liverpool je ena od dveh najboljših ekip v Evropi in po mojem mnenju se je Inter dobro odrezal in si zaslužil več. Takšna predstava nam mora vcepiti dodatno samozavest, bila je namreč odlična. S tako močnim tekmecem se v tej sezoni še nismo merili,« je še povedal Inzaghi.