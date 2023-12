Palček iz Črne gore s sporočilom superligi pritegnil celo Cristiana Ronalda

Zanimiva zgodba prihaja iz Črne gore, govori o nedavno nastalem manjšem klubu Fans United, ki je poslal v svet močno sporočilo z nasprotovanjem superligi. Njegova objava na instagramu je požela toliko večje zanimanje, potem ko jo je všečkal tudi najvplivnejši nogometaš na svetu Cristiano Ronaldo, superzvezdnik, ki premore na instagramu kar 615 milijonov sledilcev. Med prvimi je za Ronaldom všečkal objavo tudi njegov rojak Luis Figo.

Prosim, ne uničite naših sanj. Ne dovolite, da se zgodi superliga

»Majhen klub, veliko sporočilo superligi. Fans United je pred kratkim ustanovljen nogometni klub, ki igra v tretji ligi nogometnega prvenstva majhne države Črna gora. Imamo velike sanje – da bi nekoč slišali himno lige prvakov na svojem štadionu. Ta čas sploh še nimamo štadiona, toda verjamemo, da se naše sanje lahko uresničijo, če bo nogomet v Evropi ostal takšen, kot je in se ne bo spremenil. Smo majhen klub, toda imamo veliko upanje. Vsako tekmo, ki igramo, in vsak gol, ki ga dosežemo, nas približa bližje našim sanjam. Toda zdaj naše sanje ogroža superliga,« so zapisali pri Fans United.

»Ne gre le za velike ekipe in velike tekme. Gre za vsak majhen klub, ki sanja o igranju v velikem tekmovanju. Nogomet je igra, ki jo igrajo in ljubijo milijoni ljudi, tako z ulic manjših mest kot na sijočih novih štadionih. Ljudje, ki stojijo za superligo, mislijo, da držijo v rokah moč, toda v duši so premajhni. da bi ugasnili strast in sanje neštetih ljudi, ki igrajo to igro in jo imajo radi. Nogomet je za vse in njegov duh bo vselej prevelik, da bi ga omejili ozki interesi peščice. Prosim, ne uničite naših sanj. Ne dovolite, da se zgodi superliga. Dovolite, da mi, kot tudi drugi manjši klubi, sanjamo še naprej,« so končali svoj zapis, ki je pritegnil tudi slovitega Cristiana Ronalda.