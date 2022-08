Palermo po več kot treh letih spet s slovenskim pridihom

Leo Štulac bo kariero nadaljeval v italijanski drugoligaški konkurenci pri Palermu. Prestop so potrdili tudi pri klubu. Palermo, pri katerem so igrali številni Slovenci, vključno z Josipom Iličićem, Arminom Bačinovićem, Aljažem Struno, Jasminom Kurtićem in Sinišo Anđelkovićem, si je 27-letnega Štulca izposodil do konca sezone, a ga bo nato primoran odkupiti za dober milijon evrov. Nekdanji član Kopra je podpisal triletno pogodbo.

Zadnji, ki je odigral tekmo za Palermo, je Struna, in sicer 11. novembra 2018 v serie B, član rožnato-črnih je bil Pirančan sicer vse do začetka leta 2019, ko so ga Sicilijanci prodali v Houston. Štulac ima bogate izkušnje na italijanskem škornju, kjer se je kalil tudi v nižjih ligah kot član Venezie in Parme.

V italijanski drugoligaški konkurenci pa bo očitno po novem igral tudi branilec Kopra Žan Žužek, med drugim je spletna stran La Bari Calcio poročala, da je vse dogovorjeno za prestop Slovenca v Bari, vrednost prestopa pa naj bi znašala 300.000 evrov.