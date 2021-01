Palmeiras z nogo in pol že v finalu

Brazilski nogometni klub Palmeiras je tako rekoč že prvi finalist južnoameriške različice lige prvakov, pokala libertadores. V prvi polfinalni tekmi je v Buenos Airesu s 3:0 premagal River Plate.



Rony, Luiz Adriano in Matias Vina so bili strelci za Palmeiras, pri Riverju pa je bil v 60. minuti izključen Jorge Carrascal, ko je brcnil Gabriela Menina. Povratna tekma bo prihodnji teden v Sao Paulu.



V noči na četrtek bosta prvo tekmo v drugem – prav tako argentinsko-brazilskem – polfinalu igrala še Boca Juniors in Santos. Doslej so bili v tem tekmovanju najuspešnejši argentinski klubi, ki so skupaj osvojili 25 naslovov.



Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) je sporočila, da bo finalna tekma, 30. t. m. v Rio de Janeiru brez gledalcev. Vzrok je širjenje novega koronavirusa.



»Trenuten položaj z novim koronavirusom, ki se še širi po Južni Ameriki, ne dovoljuje, da bi bili tudi gledalci na tako velikem in pomembnem dogodku,« so v skupnem sporočilu za javnost zapisali predstavniki južnoameriške in brazilske nogometne zveze.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: