Paratici zaprl vrata Kanu: Moj in klubski cilj je, da ga zadržimo

Prihodnost zvezdnika angleške reprezentance Harryja Kana je bila pod drobnogledom že pred začetkom eura 2020, kjer ga z Anglijo čaka polfinalni obračun proti Danski. Pred velikim obračunom na Wembleyju, v katerega Kane vstopa s tremi goli na zadnjih dveh tekmah, se je v javnosti oglasil Fabio Paratici, novi športni direktor Tottenhama.



»To, da ga zadržimo, ni le moj cilj, to je naš cilj kot klub,« je za Sky Sports dejal Paratici, ki se je junija Londončanom pridružil iz vrst Juventusa. »Komaj čakam, da ga vidim igrati v živo ... V tem trenutku je med najboljšimi napadalci na svetu. Je popoln igralec, res je poseben. Nisva pa se še slišala, saj ne želim motiti igralcev, ki so zaposleni z eurom, ne zdi se mi pošteno, saj so osredotočeni na lastne cilje z reprezentancami,« je še dodal Paratici.



Kane je po koncu minule sezone namignil, da si želi v bližnji prihodnosti nastopati za klub, ki bi se lahko serijsko potegoval za največje lovorike. S Tottenhamom je otrok kluba, ki bi zanj v letošnjem prestopnem roku lahko iztržil okoli 120 milijonov evrov, sicer zaigral v finalu lige prvakov leta 2019, ko so Londončani izgubili z Liverpoolom. V minuli sezoni, ki jo je zaznamovalo tudi slovo Joseja Mourinha, je Tottenham ostal brez uvrstitve v najelitnejše evropsko tekmovanje. 27-letni strelec ima s klubom sicer podpisano dolgoročno pogodbo do leta 2024.

Levy bo upošteval klubske interese

Tottenham je do konca sezone vodil šele 30-letni nekdanji vezist kluba Ryan Mason, v novo sezono pa bo bele popeljal portugalski strateg Nuno Espirito Santo, ki je v zadnjih letih dosegal zgodovinske uspehe z Wolverhamptonom. Prva tekma nove sezone bo na sporedu že 15. avgusta, ko v goste prihaja Manchester City, eden od klubov, s katerim Kana v zadnjem času neprestano povezujejo. Predsednik Daniel Levy, ki slovi kot morda najtrši pogajalec v svetu nogometa, je prejšnji mesec dejal, da razume Kanove frustracije, a da so v prednosti interesi kluba.



»Tam zunaj je tržišče. Kar si želimo mi in kar si želi kdo drug ni vedno mogoče doseči. Storili bomo tisto, kar je prav z vidika našega kluba,« je dejal Levy.

