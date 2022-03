Pariški brodolom v Monaku brez obolelega Messija

Pritisk na plečih trenerja Paris Saint-Germaina Mauricia Pochettina je vedno večji, saj so francoski podprvaki visoko izgubili na nedeljskem ligaškem gostovanju v Monaku. Vsi pogledi so bili poleg Pochettina spet usmerjeni v Kyliana Mbappeja, nekdanjega člana Monaca, ki je bil v nekoč domačem pristanišču povsem nemočen proti bivšim delodajalcem.

Ko je Wissam Ben Yedder dosegel prvega od dveh golov, tekla je 25. minuta, si je Mbappe začel v jezi slačiti dres, slekel si je tudi spodnjo majico in se med slavjem rdeče-belih preoblekel ob robu igrišča. Lionel Messi zaradi bolezni ni igral, enajst dni po bolečem porazu v Madridu na povratnem obračunu osmine finala lige prvakov pa so bili Parižani brez Argentinca morda še bolj bledi kot v dramatičnem drugem polčasu povratne tekme z madridskim Realom.

Monaco se je z zmago dvignil vse do 7. mesta s 44 točkami, PSG s 65 točkami še vedno prepričljivo vodi pred velikim rivalom Marseillom in Nico, ki imata oba 15 točk manj. To je bil sicer že tretji zaporedni poraz na gostovanjih za zvezdniško moštvo, pri katerem je Neymar igro zapustil v 77. minuti. Po vodilnem zadetku Ben Yedderja je v 68. minuti na 2:0 povišal Kevin Volland, za končnih 3:0 je Ben Yedder uspešno izvedel enajstmetrovko v 84. minuti.