Parižani brez Neymarja proti Leipzigu

Nogometaši moštva Paris Saint-Germain bodo na sredini tekmi lige prvakov (21.00) proti Leipzigu nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla nastopili brez Neymarja. V francoskem klubu so danes potrdili, da ima brazilski zvezdnik poškodovano nogo.

Neymar je očitno težje poškodovan, kot so pričakovali. Za kako težko poškodbo gre, bo jasno po nadaljnjih zdravniških preiskavah v prihodnjih dneh. Brazilski napadalec se je z reprezentančnih obveznosti vrnil z bolečinami, zaradi katerih bo v prihodnjih dneh namesto na treningu na zelenici obiskoval zdravnike.

Neymar je prejšnji teden igral za brazilsko reprezentanco in zadel enega od golov za zmago s 4:1 nad Urugvajem, s Kolumbijo pa so se Brazilci razšli brez zadetkov. Po vrnitvi v Pariz je 29-letni Brazilec izpustil že petkovo tekmo francoske lige med PSG in Angersom, ki so jo Parižani dobili z 2:1. Na tej tekmi je manjkal tudi argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki pa bo v postavi pariškega moštva na tekmi z nemškimi podprvaki.

V klubu upajo, da bo Neymar nared do nedeljske tekme francoskega prvenstva z Marseillom. »Na prvem mestu je vedno zdravje igralcev. Neymar ima manjše težave in upam, da bo odsoten le nekaj dni,« je o poškodbi povedal Mauricio Pochettino, trener PSG.

Za Leipzig bo tekma v Parizu že ključna, saj morajo Nemci v Parizu zmagati, če še želijo napredovati v osmino finala elitnega klubskega tekmovanja.