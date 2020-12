Parkelj Antonio Conte ponižuje šibkega vikinga

Čeprav mu pri Interju ne cvetijo rožice, je Cristian Eriksen v reprezentančnem dresu še vedno nepogrešljivi mož. FOTO:Daniel Leal-olivas/Reuters



Zanimanje zanj še ni pojenjalo

Januarja bo minilo leto dni, odkar jeprestopil iz Tottenhama v Inter. V Angliji je veljal za enega od najboljših zveznih igralcev, dolgo čas se je zanj potegoval madridski Real, nazadnje je končal pri milanskem Interju. Namesto novega uspešnega poglavja v njegovem nogometnem življenjepisu doživlja kalvarijo, kakršno mu ne bi privoščili niti največji sovražniki.Je lahko še bolj krut? Tako se sprašujejo celo navijači Interja, ki jim nenavadne poteze trenerjaniso všeč. Na zadnji prvenstveni tekmi proti Bologni je Conte dobesedno ponižal Danca. V igro ga je poslal v sodnikovem dodatku. Sebi ni naredil usluge, Eriksen je v očeh navijačev postal žrtev. Čudijo se v Španiji ali Angliji.»Vse, kar počnem, počnem v dobro Interja,« je odgovoril kritikom Conte, ki pri Interju ves čas svojega delovanja vzbuja pozornost tudi s spornimi odločitvami in kljubovanjem vodstvu kluba.Eriksen je z Interjem sklenil štiriletno pogodbo. Italijanski velikan je zanj plačal razmeroma nizko odškodnino, le 20 milijonov evrov. Zvezni igralec s prefinjeno levico in organizacijskimi odlikami ima za Conteja nekaj šibkih točk. Najbolj šibka je njegov telesna moč. Daleč od vikinga je, kot velja za Skandinavce, a ima druge, pomembnejše tehnične vrline.Pod Contejevo taktirko Eriksen ni odigral niti ene cele tekme, le enkrat je začel dvoboj v začetni enajsterici. Ni dosegel gola ali asistence.Eriksen je star 28 let in je v najboljših nogometnih letih. Vse kaže, da bo januarja le odšel iz kluba, pri katerem mu parkelj v podobi Conteja greni življenje. Čeprav je bil daleč od oči javnosti in tekmovalnih razburljivosti, ima srečo. Njegovih sposobnosti številni klubi še niso pozabili, zaradi česar njegova selitev iz Milana ne bi smela predstavljati večjih ovir.Ne bi bilo presenečenje, če bi odšel v večji klub (Real se še ni povsem odrekel možnosti, da ga pripelje), kot je Inter, ki se mu, ali trenerju Conteju, poniževanje igralca lahko vrne kot bumerang.Inter bo v sredo igral za preživetje v ligi prvakov. A ni odvisen le od sebe. Doma bo gostil ukrajinskega prvaka Šahtara, toda o njegovi usodi se bo odločalo v Madridu. Če se bosta Real in Borussia Mönchegladbach razšla brez zmagovalca, ne bo napredoval med šestnajst najboljših. Še hujša kazen bi bila, če ne bi premagal Ukrajincev. Potem bi zadnji v skupini B, v kateri je imel vlogo favorita št. 2 in ostal brez Evrope ter veliko evrov. Morda tudi brez Conteja.