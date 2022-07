Paulo Dybala zaželen v Rimu, Neaplju in Milanu

V nadaljevanju preberite:

Italijanski »calciomercato« je minuli konec tedna podžgal Jose Mourinho. Portugalski lisjak je v javnost lansiral informacijo, da se je pogovarjal z 28-letnim Argentincem z vzdevkom dragulj (la joya) o možnosti selitve v Rim. Mourinho ima močne argumente, podporo pri lastnikih in navijačih, dovolj denarja ter nadarjeno moštvo, v katerem bi imel Dybala vlogo prvega zvezdnika. Juventusova »tarča« in eden najbolj zaželenih mladih italijanskih igralcev Nicolo Zaniolo pa status nekdanjega božanstva Francesca Tottija. Kombinacija, ki bi zagotovo zakurila Rim in tudi dala zagon »calciu«, ki nujno potrebuje zvezdnike, spektakel in šov za držanje dostojnega koraka z angleško, špansko in tudi nemško ali francosko ligo.