Pekel severa za Parižane, Bavarci pred trdnjavo v Leverkusnu

Standings provided by SofaScore LiveScore

Trener Hansi Flick se lahko vselej zanese na strelske sposobnosti golgeterja Roberta Lewandowskega. FOTO: Reuters

Konec Tedna Na Tujem 19. Dec

Standings provided by SofaScore LiveScore

251

golov je v bundesligi doslej zbral Robert Lewandowski

Poljak pozna prioritete

Manuel Neuer je proti PSG osvojil ligo prvakov. FOTO: Manu Fernandez/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Konec tedna v najboljših nogometnih ligah ne prinaša tradicionalnega super derbija, a dogajanje na evropskih zelenicah zato ne bo nič manj razburljivo. Še posebej vroče bo v Nemčiji in Franciji, kjer bosta zadnja finalista lige prvakov spet naskakovala vrh lestvice.V ligue 1 in bundesligi je položaj skoraj identičen, Lille in Bayer Leverkusen imata točko več od branilcev lovorike Paris Saint-Germaina in evropskega prvaka Bayerna iz Münchna. Hkrati jim diha za ovratnik konkurenca, v Franciji Lyon in v Nemčiji Leipzig. Tako PSG kot FCB pa čaka gostovanje pri presenetljivih vodilnih. Parižani bodo na severu dežele, kjer imajo kolesarji najtežjo enodnevno dirko Pariz-Roubaix, ki ji rečejo tudi pekel severa, igrali jutri zvečer, ko bodo sklenili 16. kolo.V Nemčiji pa bodo odigrali zadnje letošnje tekme in trener Bayernapravi, da bi bila zmaga v Leverkusnu češnja na torti izjemnemu letu 2020, v katerem je »FC Hollywood« osvojil vse, kar je bilo mogoče, odkar je Flick zamenjal. Toda »lekarnarji« so edino moštvo v bundesligi, ki v tej sezoni še niso okusili grenkobe poraza, in se želijo s slovesom nepremagljivih odpraviti na dvotedenski zimski premor v deželi, ki se je zaradi poslabšanja epidemiološke slike odločila za praznični »lockdown«.»To bi bila zares češnja na smetanovi torti, če bi nam uspelo odnesti tri točke. Leverkusen pred nas postavlja zelo težek izziv. Ampak če bomo vsi igrali na 100 odstotkih, bo tudi njim težko premagati nas,« je razmišljal 55-letnik iz Heidelberga v zvezni deželi Baden-Württemberg, ki je v poznih 80. letih prejšnjega stoletja preživel pet sezon pri Bayernu.»Bayer ima zelo močno ekipo z ogromno samozavesti, zato lahko vsakomur vsili svoj ritem igre. Zelo pomembno bo napake zmanjšati na minimum in biti zbran od prvega sodnikovega žvižga,« je dodal Flick, čigar zvezdniška ekipa je v zadnjem času pokazala znake ranljivosti. Bayern je remiziral z Leipzigom in Unionom Berlinom, preden je v sredo z dvema goloma, z naskokom najboljšega strelca bundeslige (18 golov na 17 tekmah), le premagal prej nepremagani Wolfsburg. Bo še zadnjemu klubu pokazal, kako je igrišče zapuščati sklonjenih glav?»Res je, v zadnjih tednih ne igramo našega najboljšega nogometa,« je priznal Lewandowski, ki ga je Fifa v četrtek izbrala za najboljšega igralca leta. Dan prej je postal šele tretji nogometaš, ki je v Nemčiji presegel mejo 250 golov. Daleč spredaj je kakopak legendarni(365).»Pred nami je zadnja tekma pred krajšim premorom. Imamo igralce z močnim značajem, pripravljeni smo na Leverkusen, tam bomo dali vse od sebe,« je dejal Poljak, ki je po finalu lige prvakov na družbenih omrežjih objavil svojo fotografijo v postelji s pokalom. Na vprašanje, zakaj ni spal tudi z najnovejšo lovoriko, se je namuznil: »Vesel sem vsake trofeje, liga prvakov je nekaj posebnega in včasih moraš določiti prioritete. Sem pa zelo vesel.«Še enega igralca Bayerna je doletela čast, Fifa je za vratarja leta izbrala. »Trdo sem delal po poškodbi, zelo sem hvaležen, da mi je to lahko uspelo pri teh letih,« je dodal 34-letni Neuer, ki je zaradi poškodbe stopala izpustil skoraj celotno sezono 2017/18 in takrat skoraj končal kariero.