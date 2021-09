Pele bo kmalu zapustil oddelek intenzivne nege

Veselo novico je sporočila njegova hči, ki se je oglasila prek instagrama, kjer je objavila tudi fotografijo nasmejane 80-letne legende s pripisoma v portugalskem in angleškem jeziku.»Po operaciji okreva zelo dobro, ne čuti bolečin in je dobre volje. Jezi ga le, da ta čas je le 'želejasto' hrano, a bo vztrajal!« je zapisala. »Čez dan ali dva se bo preselil v običajno sobo in nato odšel domov,« je veselo novico za mnoge ljubitelje nogometa po svetu še sporočila Pelejeva hči in dodala, da je njen oče »močan in trmast in bo s podporo in skrbjo briljantne ekipe v bolnišnici Albert Einstein ter z vso ljubeznijo, energijo in svetlobo, ki jih pošilja svet, to premagal«.»Želela sem se iz srca zahvaliti za vsa ljubeča, skrbna besedila v znak podpore, zasebna in elektronska sporočila, ki ste mi jih poslali. Na mnoge nisem imela priložnosti odgovoriti, vendar sem jih prebrala in čutim vašo podporo,« je dodala.V zadnjih novicah iz bolnišnice gledezdravstvenega stanja so v petek zdravniki sicer zapisali, da Edson Arantes do Nascimento okreva »zadovoljivo, se dejavno pogovarja ter kaže vitalne znake v normalnih mejah«, pa poroča francoska agencija AFP.Peleju so domnevni tumor odkrili med rutinskim zdravniškim pregledom v bolnišnici Albert Einstein, kjer je Brazilec na zdravljenju vse od 31. avgusta. Mnogi ga imajo za najboljšega nogometaša v zgodovini, še danes je edini, ki je trikrat osvojil svetovno prvenstvo (1958, 1962 in 1970).