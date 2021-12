Pele znova hospitaliziran

Eden od najboljših nogometašev v zgodovini Edson Arantes do Nascimento, bolj znan kot Pele, je moral znova v bolnišnico Albert Einstein v São Paulu, kjer so ga septembra operirali zaradi tumorja na debelem črevesu. Iz bolnice so sporočili, da je njegovo stanje stabilno in da se bo v nekaj dneh vrnil v domačo oskrbo. Enainosemdesetletnemu Peleju, trikratnemu svetovnemu prvaku, so tedaj odstranili tumor, zdravljenje pa je potekalo s kemoterapijami.

Nekdanji nogometaš je prejšnji mesec prek twitterja sporočil, da se počuti dobro. Pele je z Brazilijo osvojil svetovna prvenstva v letih 1958, 1962 in 1970, športno kariero, v kateri je zabil prek tisoč golov, pa je končal 1977.