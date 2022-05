Pep Guardiola, neuspešen lovec na klubski sveti gral

»Bili smo briljantni, razen v finišu. Toda vse je v golih in oni so jih dosegli več,« je poraženec sinočnjega spektakularnega polfinalnega dvoboja med Realom Madridom in Manchester Cityjem, trener gostov Pep Guardiola, kratko in jedrnato strnil oceno in kaj šteje.

Ne gre in ne gre. Spodrsljaji izjemnega trenerskega ustvarjalca v ligi prvakov po odhodu iz Barcelone močno načenjajo njegov sloves enega od najboljših, za mnoge pa venadrle najboljšega trenerja. Z Manchester Cityjem je že šestič neuspešno naskakoval zmagoslavje v ligi prvakov, prej še trikrat z Bayernom.

Guardiola je sicer devetič popeljal eno od svojih moštev v polfinale lige prvakov in šestkrat izgubil, dva poraza si je privoščil z Barcelono, tri z Bayernom, zadnjega proti Realu.

Ali 51-letnemu trenerju porazi v ligi prvakov res načenjajo njegov sloves? Niti ne, večinoma so se po madridskem spektaklu tuji mediji osredotočili na Realov nov podvig, le angleški so ošvrknili Katalonca, ki mora hitro zaceliti rane, saj tudi na domači fronti bije šampionsko bitko z Liverpoolom. Prav rdeči bodo 28. maja izzvali Real in se borili za zgodovino, saj se bodo potegovali za sedmo zmago, s čimer bi se izenačili na drugem mestu z Milanom. Real je nedosegljiv s trinajstimi zmagami.

Na Cityjevem trenerskem stolčku je Guardiola v šestih letih enkrat izgubil v osmini finala (Monaco), trikrat v četrtfinalu (Liverpool, Tottenham in Lyon), lani v finalu (Chelsea), letos je bil usoden Real.

Zadnji klubski »sveti gral« in svojega drugega je Guardiola osvojil leta 2011 na klopi Barcelone in z Lionelom Messijem v glavni vlogi.